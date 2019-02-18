台積電利空罩頂、股價不跌反漲 法人分析三大原因

2019-02-18 10:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李娟萍 ╱即時報導



台積電受光阻原料影響報廢晶圓，下修第1季展望，且衝擊全球電子鏈，今(18)日股價開盤卻不跌反漲，且盤中持續往上拉升，一度上漲3.5元，對台股貢獻度逾30點。

法人認為，台積電股價不受利空影響，原因有三：一是第1季淡季因素股價已預先反應，二是近日傳出客戶追單消息，三是周三台指期結算，外資買單增加，有拉抬指數結算的機會。

台新投顧副總經理黃文清認為，光阻液事件雖使台積電獲利下修，不過，全年來看，僅影響EPS減少0.08元，由於股價已充份反應第1季的悲觀狀況，預估此次獲利下修對股價影響有限。

另根據供應鏈訪查，第2季海思向台積電追單，7奈米投片量單季預估新增3.5萬片，而iPhone降價，使i8出貨量增加，因此，也追單10奈米訂單，市場估計台積電股價將會反應此項利多。

國泰證期副總經理錢冠州則表示，本周三台指期將結算，外資上周買超台積電，今日可能續買台積電，從台股今日盤中大漲91點來看，強勢站上半年線來看，拉高指數結算的機會頗大。

資深證券分析師李全順指出，美中貿易戰暫時偃旗息鼓，全球多頭也烏雲稍散，台股從技術面來看，已挑戰去年12月10,500的反壓區，從籌碼來看，外資上周起積極匯入資金，且期貨多單維持在5萬口以上，所以，第1季投資人不需過度悲觀。