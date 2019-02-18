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權值股士氣大振 台股盤中漲逾80點

2019-02-18 10:20經濟日報 記者林婉琪╱即時報導

元大台灣50（0050）受惠美股連續八周收漲，早盤以上漲開出，隨著權值股翻揚表態，台股漲幅擴大逾80點，一舉突破半年線！

權值股領軍上攻，帶動元大台灣50齊漲，觀察成分股中，電金傳權值股士氣大振，領軍台股向上挑戰，包括可成、台塑化、國巨、中租-KY及和碩漲幅達到1.5％以上；法人表示，上周五台股拉回整理，無礙多頭格局，且美中貿易談判進展順利，聯準會持續釋出鴿派訊號，將引領資金行情延續；惟台股短線短線大漲，須留意拉回，但只要月線支撐不破，則反彈行情仍將持續。

台股權值股元大
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