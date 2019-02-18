法人：三大利多驅動 印度NIFTY投資價值浮現

2019-02-18 09:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王皓正 ╱即時報導



在全球一片經濟放緩的雜音中，除了美國甫公布的非農就業指數及ISM製造業指數表現仍優異，代表其經濟體質仍屬強健外，亞洲方面堪稱強勁的便非印度莫屬了。

富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益指出，2月7日印度央行貨幣政策會議，決議降息1碼，過去3年降息6個月後，NIFTY指數漲幅皆在5%以上，加上今年印度除了總經體質優異外，還有選舉行情釋出利多，上述三大利多因子可望驅動股市，建議投資人可擇機進場布局富邦印度(股票代號：00652)。

2月7日印度央行貨幣政策會議，決議降息1碼，將基準利率(Repo Rate)由6.5%調降至6.25%，逆回購利率由6.25%調降至6%，貨幣政策立場方面則由校準型緊縮(Calibrated Tightening)轉為中性。粘瑞益觀察，過去3年，印度央行總共校準利率6次，其中3次公布降息的6個月後，NIFTY指數漲幅皆達5%以上，最高甚至達13%，顯見降息為驅動股市上揚之因子。

去年全球股市分別於2月、10月兩次大幅修正，全球主要成熟、新興國家指數漲幅普遍被吐回，惟印度NIFTY指數表現傲視群雄，維持正報酬。粘瑞益表示，印度總體經濟體質優異，最新IMF報告就預估，今、明兩年GDP是新興市場中唯一連兩年逾7%成長的國家；且1月印度製造業PMI由前期53.2上升至53.9，其中新訂單與產出再創13個月新高、商業信心項目亦上升至5個月來高點，顯示印度製造業強勁；1月日經印度服務業PMI則由前期53.2小幅下滑至52.2，惟仍高於50榮枯線，顯示印度服務業穩定。

另外，印度今年的總統大選也可望帶來利多，當前執政黨選票多來自於農村選民，因此選舉前在針對鄉村地區的財政支出上有望持續加大，推動地方經濟發展，以及發展相關政策，如本(2)月1日甫祭出的期中預算通過，將對農民補貼約7,500億盧比(近100億美元)、在農村投放6,000億盧比，以增加地方工作機會；此外也向一般受薪階級祭出減稅措施，計畫將薪資扣除額由25萬盧比提高至50萬盧比。粘瑞益表示，這些利多措施，對於印度經濟成長與股市上漲都可望有助益。目前呼聲最高的現任總理莫迪可望在選前釋出更多政策利多，印度股市行情可期。