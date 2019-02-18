中美貿易談判進展樂觀 資金面、信心面有回溫跡象

2019-02-18 09:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王皓正 ╱即時報導



安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，近期國際情勢主要是延續中美貿易談判進展偏向樂觀以及美國政府關門事件已取得兩黨的短期共識，讓市場認為雖然景氣展望未特別明朗，但最差狀況已過，所以吸引部分資金於此時進場布局，以致資金面和信心面有回溫跡象。

針對近期盤勢，廖哲宏表示，年後隨著美股的反彈，台股持續開紅盤，指數已經站上萬點水位，主要上漲的公司多為去年跌深，以及IC設計與手機占比較低的個股。

對於近日被動元件、矽晶圓等漲價概念股當道，廖哲宏表示，短期被動元件轉強，主要是受惠日韓同業樂觀的預期，加上先前跌深所致。矽晶圓與中小型股票同步受惠先前跌深，最壞的消息已過，所以反彈幅度較大。

展望後市，廖哲宏表示，指數雖已扭轉先前的頹勢，但由於上檔壓力區間仍大，加上基本面的狀況仍需持續觀察，短期不建議追價。部分跌深反彈、漲勢較大的類股或個股，亦不建議追價，短中長期還是要專注5G網通、車用電子以及市占率提升的題材。

針對市場關注的元月營收表現上，廖哲宏表示，整體表現仍較去年同期衰退，不過如IC設計、非蘋概股相關等相關族群，元月營收表現相對出色，成為關注焦點，值得留意。