外資喊進 明基材股價衝上近三年高點

2019-02-18 09:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



偏光片廠明基材（8215）前景看旺，近期股價漲勢強勁；外資對其態度轉樂觀，截至上周五，連兩買，持股比例提升至5.97%，為近一年最高，支撐其股價上漲。明基材獲外資相挺，今日受惠台股大盤開紅激勵，股價開高，盤中最高一度漲至24.55元，為近三年最高點。

偏光片供給續吃緊，明基材除了國內，亦打進中國大陸供應鏈，業績有撐，今年元月合併營收約11.8億元，年增約12%。同時，明基材拓展新事業，包括醫療、先進電子材料等，也逐漸顯露成效，目標2020年新事業獲利占比達五成。