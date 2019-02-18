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【殺破狼星座周運勢】天蠍面試考試運佳 雙魚工作有額外加給

美股跳漲400點 台股受制半年線、頸線壓力

2019-02-18 08:34經濟日報 記者李娟萍╱即時報導

受美中貿易戰可能達成協議的樂觀氣氛影響，美股道瓊指數大漲400點，台股今(18)日開盤表現，備受投資人關注。法人分析，台股仍受制於半年線、頸線壓力，短線可能持續震盪。

法人建議，波段策略可續抱旺季、漲價題材、高殖利率個股，例如聯發科(2454)、可成(2474)、譜瑞-KY(4966)、世界(5347)、訊芯-KY(6451)、南電(8046)。

或短打線型佳及整理結束個股，如買進雙美(4728)，續抱南亞科(2408)、京元電(2449)、台半(5425)、金可-KY(8406)。賣出聯鈞(3450)、凌陽(2401)。

上周五台股以平高開出後，台積電(2330)、大型塑化反彈，加上PA、生技、工具機股強勢，指數一度上漲近50點。惟鴻海(2317)、大立光(3008)相繼翻黑走弱，被動元件、網通、電子材料、太陽能等中小型股拉回，影響人氣指數翻黑，終場量略增收小黑。

美股中期反彈持續，外資台指期淨多單增至5.7萬口，現貨買超趨勢未變；電子指數挑戰頸線408後，連續3天小幅拉回，但仍守2月11日多方缺口，且月線未破前，盤堅趨勢未變；金融指數小幅壓回守1,200點，沿10日線震盪盤堅趨勢仍在，上檔較大壓力在頸線1,220。未含金電指數短線仍受制於半年線、兩年線反壓震盪，惟月線不破，則反彈格局不變。

法人認為，國際股市行情優於預期，台股季線以下均線呈多頭排列，中期趨勢走多；惟美股短線大漲，但已接近重要壓力，仍須留意震盪。台股短線仍受制於半年線(10130)、頸線(10150)等重要壓力，持續震盪，但只要月線支撐不破，則反彈行情仍將持續。

台股
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