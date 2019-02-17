美股大漲收市 法人：台股有望挑戰半年線

2019-02-17 11:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



上周五在中美貿易談判可能有達成協議的期盼下，美股收盤大漲，對台股18日走勢帶來激勵。 美聯社 分享 facebook 中美貿易談判朝樂觀發展，美股上周五（15日）大漲收市，對台股明（18）日走勢帶來激勵；不過，法人表示，雖然台股有機會挑戰半年線反壓，但逐漸進入高檔震盪區，投資人操作還是多加謹慎，尤其是漲多的中小型股，在財報空窗期漲勢凌厲，宜留意回檔修正。

上周五在中美貿易談判可能有達成協議的期盼下，美股收盤大漲，道瓊工業收盤25,883.25點，上漲443.86點、1.74%；S&P 500 指數2,775.6點，上漲29.87點、1.09 %；那斯達克指數7,472.41點，上漲 45.46 點、0.61%；費城半導體指數1,351.18點，上漲 7.07 點、0.53%。

在美股指標性的尖牙股（FAANG）表現上，蘋果下跌 0.22%，Netflix下跌 0.61 %，臉書下跌 0.88%，亞馬遜下跌 0.91%，Alphabet下跌 0.85%。台股 ADR 方面僅友達 ADR下跌(1.39%，台積電 ADR小漲 0.08%，日月光 ADR上漲 0.26%，中華電信 ADR上漲 0.79%，聯電 ADR上漲 2.76%。

元富投顧說，目前盤面有三大選股方向值得留意，5G網通概念的電子股、業績逆勢走揚與高殖利率概念股都是2019選股的亮點。在量未放大下，漲價題材股和人氣指標股可當成觀盤重點，近期漲價概念族群似有止穩跡像。目前股價整理型態較強的個股，以法人主導股為主包括聯詠（3034）、台郡（6269）和高殖利率概念股，可當觀察指標。

宏遠證券研究部說，5G基地台受惠股，建議CCL廠如台光電（2383）、聯茂（6213）、台燿（6274）優先選擇，因為受惠於電動車及伺服器需求增強的利多，業績成長會比較紮實。網通股或可留意近期股價已回檔修正且本益比修正到歷史區下緣的啟碁（6285）。 Apple股價反彈，蘋概股短線可能出現跌深反彈，可留意台郡、臻鼎-KY（4958）及燿華（2367）。

外資未平倉淨多單目前有5.7萬口，外資現貨上周五賣超52.3億元，主要操作以套利交易。群益投顧表示，台股上方面臨10,200 點短壓區，盤面部分中小型股強勢，顯示買氣已漸回籠，短中期均線有利多頭發揮。上市櫃公司去（2018）年陸續公布財報，可擇財報績優個股逢低布局。