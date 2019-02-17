親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

韓國瑜選總統？ 高雄天文宮今送雍正對聯：神明指示

美股大漲收市 法人：台股有望挑戰半年線

2019-02-17 11:00經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

上周五在中美貿易談判可能有達成協議的期盼下，美股收盤大漲，對台股18日走勢帶來激...
上周五在中美貿易談判可能有達成協議的期盼下，美股收盤大漲，對台股18日走勢帶來激勵。 美聯社
分享
中美貿易談判朝樂觀發展，美股上周五（15日）大漲收市，對台股明（18）日走勢帶來激勵；不過，法人表示，雖然台股有機會挑戰半年線反壓，但逐漸進入高檔震盪區，投資人操作還是多加謹慎，尤其是漲多的中小型股，在財報空窗期漲勢凌厲，宜留意回檔修正。

上周五在中美貿易談判可能有達成協議的期盼下，美股收盤大漲，道瓊工業收盤25,883.25點，上漲443.86點、1.74%；S&P 500 指數2,775.6點，上漲29.87點、1.09 %；那斯達克指數7,472.41點，上漲 45.46 點、0.61%；費城半導體指數1,351.18點，上漲 7.07 點、0.53%。

在美股指標性的尖牙股（FAANG）表現上，蘋果下跌 0.22%，Netflix下跌 0.61 %，臉書下跌 0.88%，亞馬遜下跌 0.91%，Alphabet下跌 0.85%。台股 ADR 方面僅友達 ADR下跌(1.39%，台積電 ADR小漲 0.08%，日月光 ADR上漲 0.26%，中華電信 ADR上漲 0.79%，聯電 ADR上漲 2.76%。

元富投顧說，目前盤面有三大選股方向值得留意，5G網通概念的電子股、業績逆勢走揚與高殖利率概念股都是2019選股的亮點。在量未放大下，漲價題材股和人氣指標股可當成觀盤重點，近期漲價概念族群似有止穩跡像。目前股價整理型態較強的個股，以法人主導股為主包括聯詠（3034）、台郡（6269）和高殖利率概念股，可當觀察指標。

宏遠證券研究部說，5G基地台受惠股，建議CCL廠如台光電（2383）、聯茂（6213）、台燿（6274）優先選擇，因為受惠於電動車及伺服器需求增強的利多，業績成長會比較紮實。網通股或可留意近期股價已回檔修正且本益比修正到歷史區下緣的啟碁（6285）。 Apple股價反彈，蘋概股短線可能出現跌深反彈，可留意台郡、臻鼎-KY（4958）及燿華（2367）。

外資未平倉淨多單目前有5.7萬口，外資現貨上周五賣超52.3億元，主要操作以套利交易。群益投顧表示，台股上方面臨10,200 點短壓區，盤面部分中小型股強勢，顯示買氣已漸回籠，短中期均線有利多頭發揮。上市櫃公司去（2018）年陸續公布財報，可擇財報績優個股逢低布局。

台股美股
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

被動元件股領軍 電子零組件指上周周轉率衝高

2019-02-17 11:01

16檔春燕報喜 熱錢捧

2019-02-17 00:42

籌資難 生技湧現撤興櫃潮

2019-02-17 04:27

IPO市場熱 潛力股出列

2019-02-16 23:51

融券回補潮 助燃多頭行情

2019-02-17 00:41

11天王 去年賺逾一股本

2019-02-16 23:55

飆股的故事／明基材業內外耀眼 外資青睞

2019-02-16 23:52

券商樂觀 今年市況不淡

2019-02-16 23:48

股海常勝軍／電子挑大樑 五大明星耀眼

2019-02-16 23:41

集保熱區／集保結算所 獲數位服務創新獎特優獎

2019-02-16 14:37

台股一周／電子零組件、生醫、造紙、油氣、化學 5族領隊攀高

2019-02-16 13:43

元月營收雙增 12檔法人布局

2019-02-16 13:43

陸股六連揚止步 失守2,700點整數關口

2019-02-16 10:56

元月營收年增月增雙成長 法人搶先布局股

2019-02-16 10:35

市場法人：被動元件基本面尚未有起色

2019-02-16 10:30

台股新兵日記 4檔夯股甜蜜蜜 續漲在望

2019-02-15 14:57

前明星分析師谷月涵：人生最棒的時刻 不是台股神預言

2019-02-15 14:04

3月資金大行情 哪些蘋概股買點到了？

2019-02-15 08:52

關關難過關關過 元月業績響叮噹

2019-02-15 08:46

就市論勢／生技、伺服器、PCB 可留意

2019-02-14 23:44

年線選股法則大公開 元宵行情上上籤

2019-02-14 14:40

謝金河 豬市大吉：今年興旺的產業及個股

2019-02-14 13:47

就市論勢／5G、雲端、AI概念 吸睛

2019-02-13 23:19

用多空反轉股操作術 年賺30%

2019-02-01 15:02

銅板股飆漲不是夢！ 精選20檔低價好股大公開

2019-02-01 09:50

謝金河：尋找春江水暖的鴨

2019-01-31 15:26

廣達尾牙今晚登場 最大獎現金30萬元

2019-01-31 09:07

法人靜待法說釋趨勢 大立光股價漲勢稍歇

2019-01-10 11:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

誠美材爆衝突 公司提告總經理侵入公司

2019-02-16 19:40

元月營收雙增 12檔法人布局

2019-02-16 13:43

16檔春燕報喜 熱錢捧

2019-02-17 00:42

融券回補潮 助燃多頭行情

2019-02-17 00:41

經濟解析／台積下修Q1展望 長期配發股利的能力是護身符

2019-02-16 21:53

11天王 去年賺逾一股本

2019-02-16 23:55

IPO市場熱 潛力股出列

2019-02-16 23:51

台股一周／電子零組件、生醫、造紙、油氣、化學 5族領隊攀高

2019-02-16 13:43

籌資難 生技湧現撤興櫃潮

2019-02-17 04:27

飆股的故事／明基材業內外耀眼 外資青睞

2019-02-16 23:52

黃金亮點／金價續守1300美元關

2019-02-16 13:43

興櫃股王緯穎 21日發表業績

2019-02-17 00:00

股海常勝軍／電子挑大樑 五大明星耀眼

2019-02-16 23:41

和碩傳砸3億美元 印尼擴產

2019-02-16 23:55

券商樂觀 今年市況不淡

2019-02-16 23:48

遠傳、台虹、致茂 法說接力秀

2019-02-16 23:53

期貨風向球／短期油價可逢高布局空單

2019-02-16 14:36

美股大漲收市 法人：台股有望挑戰半年線

2019-02-17 11:00

被動元件股領軍 電子零組件指上周周轉率衝高

2019-02-17 11:01

集保熱區／集保結算所 獲數位服務創新獎特優獎

2019-02-16 14:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top