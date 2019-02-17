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籌資難 生技湧現撤興櫃潮

2019-02-17 04:27經濟日報 記者盧宏奇／台北報導

生技股近來掀起撤銷興櫃潮，基亞及浩鼎案導致籌資難度增加，以及香港放寬無盈利生技股上市都是重要關鍵。券商高層建議，台股如能以投資人分級方式因應，或採用基石投資人制度，應有助解決相關問題。

生技是蔡政府重點扶植的「5+2產業」之一，但2015年發生浩鼎案後，市場資金明顯撤離，雖然2016年至2018年每年新增生技股IPO維持八至九家，籌資金額卻從2015年的逾100億元高峰規模，腰斬再腰斬。

即使已掛牌上市櫃或興櫃，部分生技股的IPO或SPO案卡關，也令圈內人抱怨主事者把關過嚴，只除弊不興利，阻礙產業發展。股價低迷導致籌資不易，加上香港放寬生技股IPO規定，造成近二年有11家公司撤銷興櫃或下市櫃。

券商高層認為，台灣投資人較能接受有獲利的醫材股，但無盈利新藥股太複雜與專業，即使充分揭露也不一定看得懂，解決之道在於做好投資人分級，像現行購買高風險ETF需簽風險預告書一樣；用法規過度保護散戶，反而讓有潛力的公司不想在台掛牌。

證交所總經理簡立忠直言，簽風險預告書不算是投資人分級，且台灣對散戶有種過度保護思維，較務實方式，就是區分上市、上櫃、興櫃、創櫃不同層級市場。

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