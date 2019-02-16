陸股六連揚止步 失守2,700點整數關口

2019-02-16 10:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ╱即時報導



自1月初以來，陸股反彈已持續超過1個月。（中新社） 分享 facebook 上證綜合指數昨（15）日開低走低，收盤時下跌逾1%，失守2,700點整數關口，日K線止步六連陽，收在2,682.39點，滬深兩市合計成交4,183億人民幣，行業板塊漲少跌多，豬肉概念股逆市走揚，展望後市，自1月初以來，陸股反彈已持續超過1個月，上證綜、創業板指漲幅已達9%，春季躁動還能走多遠？投資人可持續關注。

大陸券商分析，從歷史統計來看，A股2月上漲機率最高，以長城證券發布的報告來看，A股春季行情持續時間至少1個月，最多3個月左右，在這段時間，滬指漲幅最少6%，最多44%，平均漲幅16%。

安聯中國策略基金經理人許廷全表示，目前A股在估值的底部，而全球流動性預期趨於寬鬆，總經數據出現改善，市場風險偏好有望逐步提升，推動春季行情延續，儘管中國經濟仍將面臨下行壓力，各類股都有一定估值修復機會。

許廷全表示，從去年12月到2019年1月的市場表現來看，成長、消費、金融地產板塊依序上漲。因此，2月繼續建議投資者堅守和佈局信用利率下行的投資機會，持續看好工程機械、鋰電池設備、醫療服務等成長板塊，以及金融高股息板塊。

其實，中國投資是個兩極化的題目。許多人認為中國不斷增長的經濟實力源於其著重創新及致力推動經濟轉型，這是21世紀最吸引的投資故事。

其他人則關注中國政府的干預、美中貿易戰以及中國經濟發展由信貸推動的特性，中國本地股市由著眼短線的散戶主導，波動在所難免，但中國官方正尋求平衡改革與成長，雖然眼下的貿易衝突仍是問題，中長期而言，問題將能解決。

從政策面來看，中國人行貨幣政策有望保持寬鬆，去槓桿逐步轉向穩槓桿，財政政策主要在減稅，資金面則在寬鬆政策的基調下，有望延續寬鬆；觀察散戶市為主的Ａ股市場，評價處於歷史底部，還有結構改革、國企改革、持續成長的消費市場及外部資金流等正面利多。