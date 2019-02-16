元月營收年增月增雙成長 法人搶先布局股

2019-02-16 10:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ╱即時報導



在非電子股方面，鋼鐵股龍頭中鋼及生技股的美時也獲得法人的大力加碼。 圖／Ingimage 分享 facebook 台股農曆年後開紅盤的第1周，台股及國際股市都有一波上漲表現，不過，市場法人表示，台股是長假未交易期間的補漲行情牽動，近日也是台股1月營收最後公布日，篩選1月營收較上去年同期及上月呈現雙成長，且法人買盤也趁勢布局，單季買超逾5,000張的個股，選出包括燿華（2367）、頎邦、華新科及國巨等12檔個股，後市股價表現仍值得投資留意。

台股新春開紅盤第1周，集中市場指數上漲132點，單周上漲1.33%，市場法人表示，主要是由於台股休市期間，國際股市漲勢強勁所帶動，而本周也是台股公布元月營收的最後公布日。

因此，市場法人也提醒，本周補漲行情之後，後市台股及個股將逐漸回歸基本面，因此，本周各公司公布的營收表現及法人資金布局動態，投資人可以趁勢觀察。

市場法人表示，去年對台股科技產業來說，多數都呈現上下半年先熱後冷，主要由於下半年出現二大因素，先是蘋果新機出現罕見的新款機種銷售不佳的情況，接著美中貿易戰擴大，明顯衝擊下游的市場需求，使得不少台股電子廠去年旺季呈現旺季不旺。

因此，市場法人認為，在此二大衝擊因素之下，若今年1月營收，能夠優於去年同期，及上月表現，顯示相關個股的營運，不僅能夠排除蘋果銷售影響，也能在美中貿易戰中維持成長趨勢，在投資布局上列入標的，也相對穩健。

市場研究機構篩選出，今年1月營收較去年同期及上月呈現雙成長，同時，本周單月三大法人合計買超的張數也逾5,000張以上，顯示在1月營收表現相對突出之下，個股未來營運展望也獲得法人機構的認同，法人本周加碼買超的力道相對較大，顯示對個股後市持續看好。

以此條件篩選出包括被動元件二大指標股國巨及華新科、中低價PCB股的燿華及金像電、軟板廠的嘉聯益，封測股的頎邦，IC設計股則有驅動IC廠聯詠，在非電子股方面，鋼鐵股龍頭中鋼及生技股的美時也獲得法人的大力加碼。