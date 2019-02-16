市場法人：被動元件基本面尚未有起色

2019-02-16 10:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ╱即時報導



黃文清認為，被動元件股以落後補漲為主，基本面上目前看來，並沒有太大的變化。示意圖／ingimage授權 分享 facebook 台股春節開紅盤之後，被動元件股先壓抑後強漲，在原本市場對產業後市看保守之下，近日被動元件漲勢不僅來的突然，內外資聯手大動作買超也更讓投資人彷彿霧裡看花。對此，市場法人認為，就產業面而言，被動元件股仍沒有明顯的回春，近日的股價漲勢及法人買超，主要是反應補漲為主。

對於被動元件後市，台新投顧副總黃文清表示，針對去年下半年到今年上半年，被動元件產業供需看法，雖然MLCC、C-R等供給釋出有限，需求端卻因終端PC、NB及中國手機拉貨動能趨緩而下修，預期上游被動元件供需缺口將恐逐步縮小。

黃文清進一步指出，今年1月根據該公司研究員訪查結果，一般通用的MLCC庫存居高不下，因需求不明朗，至第2季能見度都不佳，不少台灣相關廠商比起三至四個月前，都下修甚至延遲產能開出計畫，台灣多數MLCC製造商的產品今年以來也都維持下跌，預計第1季單季價格跌幅約在二成水準。

對於被動元件股近日的強勢表現，黃文清則是表示，被動元件股先前由於基本面出現疑慮，股價出現大幅修正，再加上籌碼面也獲利幾個月的沈澱之後，近日由於台股指數重登萬點，因此近日輪動到被動元件股，不過，黃文清認為，被動元件股以落後補漲為主，基本面上目前看來，並沒有太大的變化。

美系外資認為，在未來幾年內，預計電動汽車、車用電子、個人電腦以及物聯網設備等將推動MLCC的需求成長，但短期IT需求明顯放緩，經銷商庫存水位提高，都對產品平均單價（ASP）造成壓力。

美系外資指出，ASP成長主要是推升國巨獲利以及股價的主要動能，但今年ASP 恐呈現負成長，由去年成長97% 到今年- 25%，而ASP每下滑1%，將影響國巨營益率0.15~0.25個百分點。

以產業龍頭國巨來看，美系外資預估，國巨去年雖然可以賺進超過8個股本，美系外資預估，國巨去年的每股稅後純益約在84.55元水準，但今年恐衰退44%，每股稅後純益估約46.95元。

雖然獲利面臨大幅衰退，但外資法人看好，中長期需求穩定，明年獲利可望重返成長軌道，每股純益可望重返50元之上。