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券商公會：盤中零股交易串流定期定額 有利小資族買股

2019-02-15 22:18經濟日報 記者盧宏奇╱即時報導

金管會有意開放盤中零股交易。 圖／聯合報系資料照片
金管會有意開放盤中零股交易。 圖／聯合報系資料照片
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針對金管會有意開放盤中零股交易，券商公會表示，目前零股交易時間受限，買賣需求無法滿足，目前研議規劃朝兼顧投資人方便性、證券商成本及效率問題方向進行，希望串流定期定額業務，吸引年輕及小資族買台股

券商公會指出，根據證交所105年時的規劃方案，是將零股交易委託及撮合成交時間調整與普通交易相同，但經公會相關委員會代表多次開會討論後，認為容易造成投資人下單時混淆，並可能產生錯帳，增加違約風險。

再加上證券商需負擔系統修改成本，在未見實質經濟效益的情況下，券商公會當時建議證交所應妥為規劃相關配套措施後再議。

券商公會表示，為協助投資人長期投資股市，金管會於106年1月16日開放證券商得辦理客戶以定期定額方式購買股票與ETF，目前已經有11家證券商申請、投資金額約3億元，本項業務還有相當大的成長空間。

為讓年輕人及小資族能小額投資輕鬆參與台股，券商公會最近在研議優化定期定額相關作業時，認為現行業務推廣最大問題在於證券商需買整張（仟股）分配給投資人，不但產生庫存風險及零股交易不易問題，也無法滿足投資人理財需求。

券商公會表示，零股交易時間受限，無法於盤中增加交易量，每更年有大量零股買賣需求未被滿足，為提升台股市場流動性，並活絡零股交易市場，目前研議規劃相關作業須兼顧投資人方便性、證券商成本及效率問題，希望能可串流定期定額業務，亦使得年輕及小資族群享受與一般整股投資人相同投資機會。

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