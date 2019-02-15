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農曆年後首周台股周線收紅 投信：後續動能看外資動向

2019-02-15 20:25聯合報 記者鄒秀明╱即時報導

台股今天開高走低，上半場一度開高，主要集中在元月業績題材股以及2019年展望較佳的類股或個股，下半場則因面臨短線上漲多調節賣壓，指數拉回，終場台股下跌24.23點、收在10064.78點，成交量為1125.5億元；本周台股周線收紅，周線上漲132.52點。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，近期國際情勢主要是延續中美貿易談判進展偏向樂觀以及美國政府關門事件已取得兩黨的短期共識，讓市場認為雖然景氣展望未特別明朗，但最差狀況已過，所以吸引部分資金於此時進場布局，以致資金面和信心面有回溫跡象。

針對近期盤勢，廖哲宏表示，近一周美股、亞股漲勢回溫，近日雖因短線漲多面臨拉回，但整體氣氛仍偏多。年後隨著美股的反彈，台股持續開紅盤，指數已經站上萬點水位，主要上漲的公司多為去年跌深，以及IC設計與手機占比較低的個股。

對於近日被動元件、矽晶圓等漲價概念股當道，廖哲宏表示，短期被動元件轉強，主要是受惠日韓同業樂觀的預期，加上先前跌深所致。矽晶圓與中小型股票同步受惠先前跌深，最壞的消息已過，所以反彈幅度較大。

展望後市，廖哲宏表示，指數雖已扭轉先前的頹勢，但由於上檔壓力區間仍大，加上基本面的狀況仍需持續觀察，短期不建議追價。部分跌深反彈、漲勢較大的類股或個股，亦不建議追價，短中長期還是要專注5G網通、車用電子以及市占率提升的題材。

針對市場關注的元月營收表現上，廖哲宏表示，整體表現仍較去年同期衰退，不過如IC設計、非蘋概股相關等相關族群，元月營收表現相對出色，成為關注焦點，值得留意。

至於在資金面和技術面上，廖哲宏表示，近期資金面與技術都是轉多的現象，惟短線漲多，大盤可能會先休息，類股輪漲頻繁，特別要注意外資的動向是否可以延續台股的動能。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，受惠全球市場逐漸回溫，農曆年後，台股站回萬點，其中，電子指數和櫃買指數均持續回升。從產業狀況來看，市場投資信心在國際大型科技公司宣稱今年第一季是谷底，市場轉樂觀帶動下有逐漸回溫的跡象。

另一方面，市場預期新一波寬鬆周期的到來，也對近期市場起了提振的作用。

就中長線布局上，蕭惠中表示，市場逐漸出現期待2020年的聲音，所以建議投資人可以超越今年上半年的方式做布局，以掌握較佳契機。至於在選股上，則建議以今年公司盈餘為正成長為優先關注標的。就看好族群上，可多加留意包括：半導體、蘋概股、車用電子，還有傳產類股中的出口概念股、如紡織和電動自行車等族群。

台股豬年開出紅盤，本周台股周線收紅，周線上漲132.52點。本報資料照片
台股豬年開出紅盤，本周台股周線收紅，周線上漲132.52點。本報資料照片
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