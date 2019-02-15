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光阻液事件造成晶圓報廢 台積電下修第1季展望

2019-02-15 19:05經濟日報 記者鐘惠玲╱即時報導

台積電今日宣布，經完整評估日前受到光阻原料事件影響的晶圓後，該公司更新2019年第1季的業績展望，預計將使本季營收減少5.5億美元，毛利率減少2.6個百分點，每股純益減少0.42元。

台積電第1季的營收預估，將因此從原來的73億至74億美元，修正為70億至71億美元，等於下修近新台幣100億元左右的營收金額。本季毛利率預計將介於41％至43％之間，營業利益率將介於29％至31％之間

台積電指出，該公司發現晶圓十四B廠生產的12/16奈米晶圓有良率異常的現象，經追查後發現，來自一家化學原料供應商的一批光阻原料中，某特定成分因被處理的方式與過去有異，導致光阻液中產生異質的聚合物，而此異質聚合物對晶圓十四B廠生產的12/16奈米晶圓產生了不良影響。

台積電表示，為確保出貨給客戶的晶圓品質，該公司決定報廢的晶圓數量較先前評估的更多。

台積電同時指出，第1季報廢的晶圓將於第2季補足，將貢獻第2季營收約5.5億美元，毛利率增加1.5 個百分點，營業利益率增加2.1個百分點，每股盈餘增加新台幣0.34元。

若以2019全年觀之，台積電認為，上述事件預計將使全年毛利率減少0.2個百分點，營業利益率減少0.2 個百分點，每股盈餘減少新台幣0.08元。

台積電宣布本季營收將減少5.5億美元。 本報系資料庫
台積電宣布本季營收將減少5.5億美元。 本報系資料庫
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台積電晶圓新台幣
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