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大立光零股若開放盤中交易 該怎麼買？

2019-02-15 18:32經濟日報 記者李娟萍╱即時報導

金管會請證交所研議開放盤中零股交易，預計最快明年下半年上路。這個消息代表的意義是小資族不再望高價股興嘆，未來有參與投資的機會。

本報今日特別專訪大立光零股投資達人吳文揚，傳授他的投資心法。以下是訪談摘要。

問題一：目前大立光零股怎麼買？

答：大立光的零股交易十分頻繁，很少成交量低於 1000 股的，因此對散戶投資人來說，只要掛對價格，買到的機率是很高的。

一般來說，我建議以收盤價為基準，往上加 15-30 元作為零股買進價，但在某些收盤跌到超級想買的價位時，我也會考慮直接往上加 30-50 元掛單，增加當天成交的機率。

我並不建議溢價太多去掛單，例如有人直接從收盤價往上加 100 元，甚至直接掛漲停買，這樣雖然成交機率非常高，但倘若成交在溢價較高的時候，通常也代表當時散戶氛圍較樂觀，容易買在相對較高的價格，這就與我希望長期持有的理念不同。

零股交易與盤中交易不同，零股交易只會在每天的兩點半成交一盤，因此交易上比較適合那些不喜歡盯盤的長線投資人。

賣出的時候，我仍然會在收盤價往上加 5-15 元，但倘若當天剛好股票大漲到超級想減碼的價位，我也會考慮以收盤價往下減 5-15 元掛單賣出，以增加成交機率。

在像大立光這種好公司的零股交易上，其實真正的重點是跳脫短線思維，免除受一般日常可見的短線消息所影響。

因此先確定公司具備長線競爭力與堅實護城河是一件非常重要事情，一旦決定對一家公司開始長期投資後，是不會輕易改變方向的。

以大立光為例，我認為股價低於公司基本價值後，便可以開始進行『分批分時買進』的操作，因為我的目標是長期投資與長期持有，因此，我更喜歡買跌的時候，而不是買漲的時候。

因為我們不是壓注短線公司會大漲，而是看準公司長線的基本價值遭到低估，未來總有一天市場會恢復理性，讓股價慢慢回穩。

我會將期望佈局的資金，根據個人操作原則分成 15-25 份來分批分時進場；如此一來，短線股價的漲跌，便不容易對我造成巨大的心理壓力，往上漲，就可以賺錢，往下跌我們可以買更便宜的好公司，無論漲跌，我們都可以用平常心來看待。

問題二：依主管機關初步規劃，盤中零股交易與現行盤中的千股交易會切割，有不同下單系統，並由券商自行決定是否辦理盤中零股交易。大立光未來如果開放盤中交易會怎麼樣？

答：目前的零股交易較為麻煩，每天只能成交一盤，而且還需要溢價掛單才容易買到，倘若未來可以開放盤中交易，我相信對零股投資人會是一大福音。

但會否因為開放零股盤中交易而導致零股投資人也開始養成『盯盤』的壞習慣，便是對零股投資人的一大考驗。

我認為投資人只要願意把心態拉回到長期投資的初衷，就可以避開很多金融市場中的看似可以輕鬆獲利的陷阱。

把我們手上的每一股都當成是持有公司的部分所有權，認真去瞭解所投資公司生產的商品或部件，還有管理階層的品格與作風，才能真正踏實地享受到儲蓄複利的神奇魔力。

大立光散戶投資人會考
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