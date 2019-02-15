擴大新年布局 網家1月營收創歷年單月次高

2019-02-15 17:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



網路家庭（8044）今（15）日公布今年元月合併營收34.3億元，年增26.3%，改寫單月營收歷史次高。網家表示，1月重點檔期年菜預購、年貨大街上線，新年採購潮刺激營收增長，且線上電玩展開跑，受到國人歡迎的電競商品買氣提升，帶動整體營收看旺。

網家進一步指出，此次針對新年檔期，首度大幅拓展生鮮食材品項數及年菜名店類別，開拓差異化的商品戰線，創造市場區隔，集結全台及海外年菜名店之招牌菜色，並引進國人喜愛的跨境高檔食材，如日本A4等級和牛、美國Prime牛小排等，市場反應熱烈，跨境生鮮商機帶動新一波消費者採購熱潮。

此外，網家布局優化行動端有成，效益持續發酵，行動端業績較去年同期大幅成長60%以上，買氣衝高，可望為首季營收再添動能。

隨年節娛樂商機湧現，網家旗下PChome24h購物1月下旬推出線上電玩展，掀起全台搶購潮，去年全站電競業績狂飆年增近200%，顯見電競品牌深耕策略成功推升業績，帶動營收大幅增長，今年將延續娛樂商品熱度，拓展品牌廣度及深度。

農曆年後，網家迎接重點檔期情人節及開學季，依序推出情人禮讚、開學住宿對策、生活家電補給、3C資訊用品、美食保健品等商品，配合26家銀行最高回饋8,000元，並推出新年開工加碼儲值Pay活動，於2月22日前刷特定信用卡消費儲值商品，最高送3,850元。

同時，網家行動端持續優化有成，加碼回饋用戶，提供APP行動下單優惠，消費滿額登記抽好禮。