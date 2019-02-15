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觀光股股后美食-KY擺脫營運陰霾 周漲逾9%

2019-02-15 16:04經濟日報 記者李娟萍╱即時報導

觀光股股后美食-KY（2723）1月營收19.65億元，年減2.67%，以功能性貨幣計算，較去年同期略減1.8%；雖然仍較去年為低，但跌幅已經連續三個月收窄，營收動能回溫。

美食-KY因營運有落底回升跡象，股價在年後開始發動攻勢，周漲幅逾9%。

法人分析，營收占比最高的中國大陸市場，擺脫外部因素干擾，年減幅度明顯改善，是合併營收轉佳的主因。中國大陸以外的其他市場，貢獻穩定營收成長，年增幅也來到三個月新高。

在大陸市場，1月同店營收表現明顯優於過去兩個月。法人觀察，85度C在門店環境及行動會員的行銷企劃都延續聖誕檔期以來的佳節氛圍，吸引客人回流。

產品創新方面，85度C推出五年來最大改款的春節主題蛋糕，更一次推出兩款：「福娃拜春蛋糕」與「福祿多多蛋糕」，成功刺激買氣。另外，85度C搶搭豬年的話題性，首次推出生肖主題「萌萌猪蛋糕」與「巧克力豬公仔」甜點，刺激買氣。

線上行銷方面，1月在天貓平台推出85度C網路旗艦店專屬商品，並與阿里巴巴口碑App合作設計App用戶專屬的限時行銷，衝高網路銷量。

在美國市場部分，公司表示，上半年在聖地牙哥、舊金山灣區、西雅圖、德州奧斯汀等地都計劃開出新的門市，持續擴大美國營業規模。

在台灣市場，85度C逆向操作推出的懷舊便當造型蛋糕銷售成功，並搶攻春節送禮市場，85度C推出十款精緻禮盒，包括獨家研發的日式水果造型和菓子及奶油布雪，並加送台灣文創插畫「Lazy Maru豬」紅包袋，在市面上眾多的送禮選項中，獨樹一格。

85度C在門店環境及行動會員的行銷企劃都延續聖誕檔期以來的佳節氛圍，吸引客人回流...
85度C在門店環境及行動會員的行銷企劃都延續聖誕檔期以來的佳節氛圍，吸引客人回流。圖／百度圖庫
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85度C營收
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