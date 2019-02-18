富邦證券三十而立 榮獲國內外專業機構肯定

2019-02-18 00:00 聯合線上／ 陳立綺



金融科技9項專利在手贏先機 打造一條龍創新金融服務

富邦證券成立30周年，多元化業務發展有成，一路走來，富邦證券將服務品質放在第一，二〇一八年更是豐收的一年，以金融科技及有溫度的服務，獲得投資人及評鑑機構肯定，富邦證券以不凡實力超越同業，創造競爭優勢。

服務植入財富管理DNA 協助客戶資產活化再升級

在券商大喊轉型為財富管理券商之際，富邦證券積極將｢轉型」內化成企業DNA，凝聚團體作戰意識，讓整個業務團隊動起來，成立輔銷、投顧及稅務顧問等專家團隊，傾全力將所有資源提供給分公司及業務同仁，強化營業員對理財商品運用的能力。除此之外，也善用券商本身優勢，透過「雙向借券、不限用途借貸」等新種業務，創造出差異化財富管理服務，幫助投資人在投資理財之路，不是僅有賺取股利、資產配置而已，而是達到「資產活化再升級」，有效提升資產效益，幫助財富增值。

因此，富邦證券不但轉型有成，2018年經營成效更是備受肯定，除榮獲今周刊「最佳財富管理券商獎」第一名及財訊雙週刊財富管理大獎「最佳財富管理」第一名肯定外，更榮獲《The Asset》財資雜誌「台灣最佳證券經紀商」殊榮。

2018年適逢富邦證券成立30周年，一路走來將服務品質放在第一位，成功獲得投資人及國內外評鑑機構肯定。 圖／富邦證券 提供 分享 facebook

9項專利在手 積極搶得金融科技先機

金融科技近期成為熱門顯學，而富邦證券早已積極發展，並將金融科技應用於客戶體驗，不斷優化各項金融理財功能，目前已取得多達7項發明專利，包含語音助理、智慧選股等，近期又有2件發明專利獲專利局核准，專利數為國內券商之首。

富邦證券表示，近年來積極追求金融創新服務，結合大數據分析、理財機器人、定期定額ETF投資等服務元素，並建構出主動且即時提供的整合優質服務，以富邦e+APP為例，客戶一秒即可用「指紋辨識」快速登入，運用結合歷史回測與指標篩選的「智慧選股」功能，選出理想的投資標的後，透過「台股語音助理」快速下單，富邦證券就是如此透過金融科技創新推出遠超過客戶期待的卓越服務，也因此榮獲2018財訊金融獎「最佳金融科技券商」金質獎及今周刊財富管理評鑑「最佳數位創新獎」第一名肯定。

富邦證券於30周年舉辦定期定額ETF扣款抽獎活動，由總經理程明乾（左）親自頒獎給獲得頭獎汽車的客戶，感謝客戶對富邦證券的支持。 圖／富邦證券 提供 分享 facebook

打造大投行 提供一條龍創新金融服務

除了耕耘財管業務、數位金融服務外，投資銀行業務多元創新則有目共賭，2016年及2017年是業界唯一以國際證券業務分公司(Fubon Securities OSU)擔任ECB及GDR之海外承銷商，而此創舉，提供客戶完整之國際化金融服務，更大幅降低了上市櫃公司海外籌資成本，對於台灣資本市場而言，極具指標意義。

富邦證券積極打造大投行，提供創投投資、IPO上市櫃、SPO籌資、大中華併購財務顧問等一條龍服務，這幾年表現越來越亮眼，IPO、SPO及興櫃三大業務市占率高居市場前兩大，SPO主辦件數則為市場第一名，經營績效榮獲《Global Finance》全球金融雜誌頒發「台灣最佳投資銀行」，並連續二年榮獲《Finance Asia》金融亞洲雜誌「最佳權益證券發行機構」肯定。

富邦證券每年均會舉辦投資趨勢論壇，向外界闡明市場動向。 圖／富邦證券 提供 分享 facebook

展望未來，富邦證券將以長期所累積的營運成果，抱持「創新未來」心態，結合金融科技等應用，提供更有溫度的服務，站穩投資人心中的理想券商領先地位，打造未來成長根基，邁向下一個30年。

富邦證券30周年舉行健行活動，聚集了千人同仁與眷屬參加。 圖／富邦證券 提供 分享 facebook

了解詳情： http://bitly.com/2GAHGdK

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