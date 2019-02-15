大同董事會重新審議 仍要處分兩處土地及建物

2019-02-15 13:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



大同（2371）因應證交所要求，就公司擬請尚志資產處分不動產之必要性及合理性等事項審慎評估，並重新提送審計會及董事會討論，今（15）日發布重訊，表示經董事會重新審議，仍決議執行公開標售處分台北市中山區長安段土地及其地上建物，以及新北市土城區員和段土地，以支應營運資金及償還銀行借款所需。

大同於今年1月3日董事會決議通過，以公開標售方式處分長安段面積1,509平方公尺土地，其地上建物（面積為967.83平方公尺），以及員和段土地（面積為20,099.04平方公尺）。

大同表示，公司因子公司華映聲請重整，以及綠能進行債務協商之衝擊，近兩個月面臨嚴峻的資金挑戰，有往來銀行緊縮授信額度或要求加速還款共達25億餘元，遠超過公司既定還款金額，現金增資去年未獲通過，目前短期內又難期待增加銀行授信，為提高現金流動性準備，故出售資產得以透過盈餘分派增加現金部位。

大同認為，此為短期財務上最可行且合理的方案，出售資產取得資金可減債，降低利息負擔、強化財務結構，保留現金亦可提升 對抗景氣低潮的能力及降低財務風險。另華映重整及綠能債協影響，其財報因資產減損調整尚未確定，預期對公司淨值將產生重大影響，出售資產可能產生之處分利益，可提升公司淨值，避免違反聯貸財務比率之要求。

大同強調，公司短中期之營運上資金及銀行還款需求明確，出售不動產籌措資金有其財務上的急迫性及營運上的必要性。 公司去年10月11日董事會通過，擬請尚志資產處分之台北市芙蓉大樓未順利處分，今天董事會亦特邀請承辦商仲列席報告，說明公開招標程序，務求公開透明，多邀請買家，為業主爭取最佳利益。

大同解釋，處分資產主要也是要因應短中期之營運上資金及銀行還款需求，小部份支應太陽能自我資金需要。太陽能電廠一般皆有七到八成專案融資。業界做法有引進財務投資人；或與投資人共同開發，完成併網後出售，多元的財務規劃方式。財務規劃將與財務顧問詳細商討，決定適當模式。

大同表示，此次處分標的已由尚志資產依其「取得或處分資產處理程序」第3條第1項第2款規定，分別委託兩家鑑價公司辦理估價，已完成委請兩家以上專業估價者估價，後續將以鑑價之估價報告及不動產商仲公司提報建議，作為標的出售底價之參考，並委託仲量聯行，以公開招標方式進行招標程序中。

此外，大同也宣布經公司審計會及董事會經重新審議，公司將持續投入太陽能事業，並尋找合適財務投資者，或與投資者聯合開發太陽能電廠，建置完成後出售，適當現金化。

太陽能電廠多有七至八成的專案融資，公司亦將與財務顧問詳細評估最適合的財務模式。

續投太陽能，大同提出四項原因，包括政府政策大力支持發展綠能，積極盤點釋出土地場域，建置量亦逐年成長；太陽能建置一定規模，可為集團帶來穩定現金流；集團實績品質優良，各太陽能電站發電表現符合台電標準；目前太陽能電站小型案場已有548座，今後投入大型太陽能電站，預估融資前IRR仍可達5%以上。