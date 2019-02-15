法人看好台郡5G天線佈局 帶動股價漲停板

2019-02-15 12:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



儘管蘋果iPhone遭市場看衰，惟PCB大廠台郡（6269）轉型全力搶攻高頻天線模組商機，看好5G長期帶來的效益，多家法人機構調升台郡目標價，區間價格落在84至103元，帶動今（15）日盤中攻上漲停板，最高來到88.2元，朝90元大關邁進。

台郡去年第4季稅後盈餘為12.56億元，單季每股盈餘（EPS）為4.03元；累計2018年每股盈餘為8.55元。對此，法人圈普遍認為第4季成績優於預期。

展望今年營運，台郡預估， 2019年全年度營運較2018年有個位數成長。至於首季營運，預期生產產值規劃將較2018年第1季約略下滑10%到持平之間。

台郡董事長鄭明智指出，台郡在2018年動盪不安的國際局勢中，仍能保持連續5年營收成長的亮眼表現，台郡的成長主要來自多元化創新技術，5G智慧多功能天線及新複合材料開發將是公司未來營運成長及投資的重心。

美系外資指出，台郡出現新的成長機會，主要來自於公司在modified PI及LCP上佈局有成，假設台郡今年能為iPhone提供三成modified PI低頻天線，預期天線佔今明年營收將達10、15%，帶動台郡2018至2020年營收年複合成長率達一成。目標價從81元調升至97元，投資評等為「買進」。

不過，另一家美系外資指出，台郡第4季表現優於預期，故調升目標價，且對今年新iPhone也樂觀看待，惟真正的5G天線不可能在下半年推出，談5G商機言之過早，將台郡目標價從74元調升至84元，投資評等為「中立」。

日系外資表示，考量今年智慧手機產業整體需求及更高的固定成本，對台郡今年激進的資本支出持謹慎態度。但從長遠來看，5G天線的投資將在2020或2021年得到回報。基於2018年第4季表現優於預期，將目標價調升至90元，投資評等維持「中立」。

國內法人相對樂觀，目標價大多落在90元至百元出頭，認為台郡今年正式跨入高頻天線模組量產，將帶動2019-2020持續成長，預估2019至2020年每股盈餘達8.58元、9.43元，將評等上升至「增加持股」，目標價調升為103元。