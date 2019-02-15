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台積電1月營收公布前 股價上漲力守紅盤

2019-02-15 12:12經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

台股在豬年開紅盤順利攻上萬點，功臣首推台積電（2330），今（15）日盤後將公告1月營收，法人粗估約月減11%，年增0.3%，年前發生的晶圓報廢事件影響營收比重不至於太大，法人坦言，先進製程訂單、競爭對手動向及電子產業景氣是影響台積電股價漲跌的3大因素，單月的營收數字，一般來說對股價表現影響不大；台股大盤今日開高後翻黑，台積電股價則是上漲，力守紅盤。

台積電股價從1月4日的波段低點206.5元一路往上反彈，在農曆年封關前發生萬片晶圓瑕疵事件，短暫衝擊股價下滑，但開紅盤以來，成為大盤領軍及站穩萬點的多頭指標，法人指出，台積電晶圓14B廠晶圓受汙染事件預估影響約1~3萬片，以台積電每季12吋晶圓產能280萬片來看，影響營收比重並不大。

台積電先前也發出聲明重申單一事件當不至於影響財測，預計受影響的晶圓大部分能在第1季補回，若有第1季無法補回的也應能在第2季補回；法人指出，台積電第1季產能利用率本來就蠻低的，有機會可以補回受影響的晶圓。

台積電今日將公告1月營收，市場關注營收的表現，法人推估1月營收約落在799億元，月減11%，年增0.3%，但是不論實際公布的營收數字如何，預期對目前股價的影響並不大。

法人指出，觀察台積電股價表現，可以三大面向來看，包括先進製程訂單、競爭對手動向、還有電子產業景氣，在發生變化時，才會造成股價較大的漲跌波動。

法人指出，在台積電單月營收部分，除了在法說會舉辦當月所公布的數字，可能會對股價有較明顯的影響之外，單月營收並不太會有影響，主要是因為訂單的掌握度約達二至三個月，在台積電公布每季展望時，其實已有相當高的把握可以達成。

法人表示，以目前的情況來看，第2季的情況可能要等到3月間才會更加明朗；台股今日開小紅後盤中翻黑，台積電則是上漲，撐住多頭信心，早盤以229元開高，力守住紅盤，盤中漲幅0.44%。

台積電營收晶圓
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