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伺服器需求升溫 信驊控制晶片出貨動能重啟

2019-02-15 10:29經濟日報 記者張家瑋╱即時報導

信驊（5274）遠端伺服器控制晶片出貨升溫，元月營收表現優於法人預期，股價勁揚、均線呈現多頭排列，法人預期隨著ODM大廠完成生產基地轉移，信驊營運表現將重回成長軌道。

由於國際大廠持續布建資料中心，伺服器需求不斷增加，先前受到貿易戰關稅影響，ODM業者於去年底完成產業遷移，銷往美國的伺服器基本上已經排除關稅增加風險，因此，伺服器ODM廠對遠端伺服器控制晶片拉貨動能重啟，預期信驊首季營運仍可維持雙位數成長，且未來幾季遠端伺服器控制晶片出貨量可望持續走揚，2019全年營收雙位數年增可期。

信驊控制晶片
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