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什麼原因？中信金控1月獲利年減逾三成

2019-02-14 20:43經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

中信金控14日晚間公布今年1月獲利自結數，稅後純益40.84億元、年減36.9%，核心子公司中信銀行稅後純益26.89億元、年減33.1%，另家子公司台灣人壽稅後純益11.63億元、年減46.2%。

中信金1月獲利為何較去年同期減少36.9%？中信金發言人暨資深副總邱雅玲表示，中信金去年1月獲利基期較高，因認列遞延所得稅利益10億餘元，主要來自人壽子公司，因其投資部位較大，有接近10億元的遞延所得稅利益。

除了稅賦因素，另外就是今年國內外總體經濟情勢較去年疲軟，銀行與人壽子公司的投資收益都受到影響。

邱雅玲說，去年1月一片欣欣向榮、今年氛圍比較不同。儘管今年1月台股指數比去年12月要高，但中信銀行的資本市場業務，也就是銀行自身投資收益，貢獻的金額比去年要差。

儘管如此，邱雅玲強調，中信銀行的存放款業務、利息收入、手續費收入等核心指標，仍然持續成長。母公司中信金單月稅後賺約40億元，屬正常水準。

另家子公司台灣人壽方面，受到資本市場波動較大影響，今年1月持有的金融資產處分與評價利益，合計較去年1月減少，但仍為正數。

台灣人壽今年1月底外匯價格變動準備金餘額約20億元，暫無向金管會申請增提的急迫性。

中信金控中信銀行
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