誠美材董座雙胞案落幕 何昭陽續任董事長職務

2019-02-14 18:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉芳妙 ╱即時報導



偏光板大廠誠美材（4960）公告，何昭陽董事長依據臺灣臺北地方法院執行命令，於2月14日進入公司續行董事長職權，並依法院執行命令所示，葉美麗不得行使誠美材料科技董事長職務，聲請人(即債權人何昭陽）得繼續行使誠美材料科技股份有限公司董事長職務，為公告及佈達相關管理事項。為期近一個月的誠美材董座之爭暫時落幕。

誠美材同時公告，依金融監督管理委員會陳述意見書（2月13日收受2月1日金管證發字第1080303044號)所載，查誠美材料科技副董事長葉美麗副於1月14日以董事會臨時動議提出解任及選任董事長議案，涉有違反「公開發行公司董事會議事辦法」第3條第4項規定。依證券交易法第178條第1項第7款及第179條規定有受行政裁罰之虞。

誠美材表示，公司已於2月13日收受通知書並通知當事人。

誠美材於1月31日收受臺灣臺北地方法院北院忠108司執全精字第62號執行命令，執行命令主旨為：「債務人葉美麗應於本命令送達日起，『相對人（即債務人）於本院108年度訴字第520號兩造確認董事長委任關係不存在及存在之本案訴訟判決確定前，不得行使誠美材料科技股份有限公司董事長職務，聲請人（即債權人）得繼續行使誠美材料科技股份有限公司董事長職務』履行，如不履行，本院得依法處怠金或管收之。」

誠美材表示，葉美麗已於2月11日收受上開執行命令，特此重大訊息公告。