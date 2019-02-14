富達：加碼美國價值股、亞股及新興市場

2019-02-14 18:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瀞文 ╱即時報導



雖然富達領先指標低於平均成長，且連續十個月下滑，但富達多重資產團隊維持審慎加碼股債及減持現金的看法，且風險資產的估值便宜，可把握這次多頭最後一波的築底反彈行情，股市看好美國價值股、亞股及新興市場；債市偏好亞洲投資級債與高收益債。

富達多重資產投資長貝特曼（James Bateman）表示，富達在元月將股債從中立調高到加碼，並減碼現金。雖然市場波動增加，但現在是主動投資的好機會，因此2月維持該配置。對於美股，他建議趁市場波動時加碼。由於前波大幅修正，加上美國經濟表現優於其他成熟國家，因此美股更值得投資，價值股的吸引力勝過成長股。

對於亞太區的長期成長前景，富達依然持正面看法，主要是通貨膨脹溫和，且估值具投資吸引力，因此加碼。日本則是相對防禦的市場，受惠於內需強健、薪資成長良好、公司治理改善、寬鬆貨幣與財政激勵政策。

富達對於新興市場維持加碼，著眼於美元前景趨軟，Fed升息速度減緩，中 國不斷釋放利多激勵措施，加上油價位於低檔，新興市場股票的投資評價誘人，法人進場卡位。

在債券方面，富達看好亞洲高收益債、新興市場當地貨幣債、美國通膨連結債。亞洲高收益債的殖利率及利差都優於其他高收益債，受惠於基本面持穩、借貸活絡，投資氣氛改善、資金回流。新興市場當地貨幣債則依然是重要的收益來源，新興市場國家有機會降息，受惠於美元走軟。

富達維持減碼現金部位，因為富達認為市場波動為進場好機會，加上考量到通膨後的現金報酬率為負值，且現金缺乏存續期間避險，不如加碼債券以平衡股市風險。另外，可注意日圓的升值潛力。