親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
今日股市
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

情人節遇見對的人！過年後「相親運轉旺」的生肖

逼宮蔡英文牧師高俊明過世 王定宇：他最牽掛人權民主

富達：加碼美國價值股、亞股及新興市場

2019-02-14 18:56經濟日報 記者張瀞文╱即時報導

雖然富達領先指標低於平均成長，且連續十個月下滑，但富達多重資產團隊維持審慎加碼股債及減持現金的看法，且風險資產的估值便宜，可把握這次多頭最後一波的築底反彈行情，股市看好美國價值股、亞股及新興市場；債市偏好亞洲投資級債與高收益債。

富達多重資產投資長貝特曼（James Bateman）表示，富達在元月將股債從中立調高到加碼，並減碼現金。雖然市場波動增加，但現在是主動投資的好機會，因此2月維持該配置。對於美股，他建議趁市場波動時加碼。由於前波大幅修正，加上美國經濟表現優於其他成熟國家，因此美股更值得投資，價值股的吸引力勝過成長股。

對於亞太區的長期成長前景，富達依然持正面看法，主要是通貨膨脹溫和，且估值具投資吸引力，因此加碼。日本則是相對防禦的市場，受惠於內需強健、薪資成長良好、公司治理改善、寬鬆貨幣與財政激勵政策。

富達對於新興市場維持加碼，著眼於美元前景趨軟，Fed升息速度減緩，中 國不斷釋放利多激勵措施，加上油價位於低檔，新興市場股票的投資評價誘人，法人進場卡位。

在債券方面，富達看好亞洲高收益債、新興市場當地貨幣債、美國通膨連結債。亞洲高收益債的殖利率及利差都優於其他高收益債，受惠於基本面持穩、借貸活絡，投資氣氛改善、資金回流。新興市場當地貨幣債則依然是重要的收益來源，新興市場國家有機會降息，受惠於美元走軟。

富達維持減碼現金部位，因為富達認為市場波動為進場好機會，加上考量到通膨後的現金報酬率為負值，且現金缺乏存續期間避險，不如加碼債券以平衡股市風險。另外，可注意日圓的升值潛力。

新興市場通膨美股
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

謝金河 豬市大吉：今年興旺的產業及個股

2019-02-14 13:47

2月14日／台股投資情報站

2019-02-14 14:39

電子類股重獲關愛 法人買超股13檔出列！

2019-02-14 14:39

REITs今年大發威 率領美股反彈

2019-02-14 11:25

大盤進入換手整理 法人建議兩種萬點操作術

2019-02-14 09:36

中民投債券爆雷 法人：今年宜避開有問題的陸企

2019-02-14 08:53

台股人氣回籠 大戶現蹤

2019-02-14 00:43

高價IC設計 掀比價行情

2019-02-14 00:38

就市論勢／5G、雲端、AI概念 吸睛

2019-02-13 23:19

小米將秀新機 供應鏈樂

2019-02-13 23:18

散裝航運 法人保守看

2019-02-13 23:18

SEMI看好8吋晶圓 帶旺類股

2019-02-13 23:16

亞洲教育平台簽約台新證 預計2年內上櫃

2019-02-13 18:02

OLED概念股夯 京東方A連兩日漲停

2019-02-13 16:46

用多空反轉股操作術 年賺30%

2019-02-01 15:02

銅板股飆漲不是夢！ 精選20檔低價好股大公開

2019-02-01 09:50

郭董治軍2019 鴻海艦隊總體檢 誰打前鋒？

2019-02-01 09:48

謝金河：尋找春江水暖的鴨

2019-01-31 15:26

廣達尾牙今晚登場 最大獎現金30萬元

2019-01-31 09:07

法人靜待法說釋趨勢 大立光股價漲勢稍歇

2019-01-10 11:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

外資：國巨3月公布股利 股息34-42元

2019-02-14 02:41

台股人氣回籠 大戶現蹤

2019-02-14 00:43

高價IC設計 掀比價行情

2019-02-14 00:38

小米將秀新機 供應鏈樂

2019-02-13 23:18

就市論勢／5G、雲端、AI概念 吸睛

2019-02-13 23:19

台塑四寶營收 中止連四跌

2019-02-14 00:53

可成有壓 外資降評

2019-02-13 23:18

電子類股重獲關愛 法人買超股13檔出列！

2019-02-14 14:39

SEMI看好8吋晶圓 帶旺類股

2019-02-13 23:16

雙鴻 1月營收創新高

2019-02-13 23:12

矽晶圓營收二樣情 合晶、台勝科股價強弱分明

2019-02-14 12:21

穩懋首季營運谷底 全年期待5G「東風」

2019-02-14 15:41

國巨1月營收47.75億元 年增35%

2019-02-14 16:57

群創去年Q4轉虧 全年EPS 0.22元

2019-02-14 14:29

散裝航運 法人保守看

2019-02-13 23:18

大盤進入換手整理 法人建議兩種萬點操作術

2019-02-14 09:36

台股人氣回籠 今日盤前重點掃描

2019-02-14 07:11

陽信銀 元月獲利登頂

2019-02-13 23:20

台化：市場有補貨沒搶貨 元宵過看後市

2019-02-14 00:55

外資挺、買氣旺 達運早盤股價漲逾8%

2019-02-14 10:21

亞德客 去年EPS 15.02元

2019-02-13 23:15

台股開高走低 小跌1點收10,089

2019-02-14 13:43

元月營收／TPK增12％ 三個月高點

2019-02-13 23:11

台股續叩關半年線收跌1.57點 三大法人買超14.81億

2019-02-14 15:07

精測 去年EPS 21.84元

2019-02-13 23:13

世界先進得格芯8吋廠 營運如虎添翼

2019-02-14 11:32

情人節概念股 認購甜

2019-02-13 23:26

中民投債券爆雷 法人：今年宜避開有問題的陸企

2019-02-14 08:53

開放股票盤中零股交易 最快明年上路

2019-02-14 18:15

佐登、麗豐 四檔氣色好

2019-02-13 23:26

精測保守看大環境 今年業績恐首次下滑

2019-02-14 14:01

東生華 拿下美商代理權

2019-02-13 23:16

補教成台股新勢力 陳立數學、芝麻街美語走上資本市場

2019-02-13 19:48

健策1月營收締新猷 股價漲停

2019-02-14 10:59

復盛應用 1月營收成長8％

2019-02-13 23:18

櫃買家族 再添三新兵

2019-02-13 23:16

和大1月營收 同期次高

2019-02-13 23:15

台股盤中激戰半年線 類股快速輪動

2019-02-14 11:26

德律拓展車電市場有成 去年相關業績增逾4成

2019-02-14 10:49

蘋果供應鏈1月營收走弱居多 TPK逆增、Q1表現受關注

2019-02-14 10:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top