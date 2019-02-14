上奇1月合併營收3.53 億元 年增率11％

2019-02-14 18:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



上奇今天公布2019年1月合併營收3.53億元，年增率11%，營收貢獻主要是來自創意雲服務事業 (Creative & Cloud Services Business)與企業用戶事業群(Enterprise Business Group)的營收持續穩健成長。

展望2019年，上奇集團整體發展，致力核心事業穩健成長，並持續投資佈局雲服務與數位印刷的擴展，以及尋找策略性的購併目標與跨界合作商機，擴大營運規模，追求高成長。