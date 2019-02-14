MWC八大核心主題 概念股看誰發光

2019-02-14 18:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



全球科技業盛事世界行動通訊大會（MWC）2月25日到28日將在西班牙巴塞隆那登場，全球手機、電信、網通等業者精銳齊出大尬場，尤其是智慧手機更是一大看點，非蘋陣營大廠三星、華為、LG等都將發表新機，8個核心主題展館聚焦5G、AI 、物聯網、機器人、工業4.0等，將成吸睛亮點，法人看好大立光(3008)等相關MWC概念股，將可望受惠。

MWC向來是通訊科技應用的重要風向，從參展廠商所釋出的新技術、新產品，可以看出重要的商機趨勢，除了參展廠商，更吸引相關產業、專業人士的高度關注，今年的MWC活動鎖定智能連接，開發8個核心主題，包括連接、AI、工業4.0、沉浸式內容、破壞性創新、數字健康、數字信託、未來等，對應的產業應用則有5G、AI、物聯網、AR/VR、無人機、機器人等。

統一投顧指出，MWC主要聚焦通訊相關題材，預期非蘋陣營智慧手機將是展場亮點，包括鏡頭、ToF深度感測、屏下指紋辨識、蛋糕式鏡頭、折疊手機等相關供應鏈，值得關注；由於華為可望推出4款新機，預估將採3鏡頭，且搭載5倍光學變焦相機，另外，三星及華為將推出ToF深度感測技術新機，受惠的概念將含蓋大立光、玉晶光、穩懋等。

另外，三星新機將採用屏下指紋辨識，包括高階機搭載超聲波屏下指紋辨識，及中階機則是採用光學式屏下指紋辨識，華為也將推出光學式屏下指紋辨識手機，受惠概念股包括GIS-KY業成、神盾等廠商。

大立光除了3鏡頭題材外，還有三星採用針孔式前置鏡頭，也就是所謂的蛋糕式鏡頭，目前可以說是大立光的獨門生意；折疊手機預期將是今年MWC的重要亮點，三星及華為將帶動風潮，統一投顧認為，折疊手機需要的處理器要夠強，熱題材值得關注，超眾、雙鴻為主要受惠廠商。

統一投顧指出，在可撓式面板的折疊手機上，新日興雖未切入三星供應鏈，但先前曾合作開發，因此，在爭取其他折疊手機的軸承訂單上也具有相對優勢；另外，矽創的 P sensor、潛望式鏡頭的立璟等，也是值得觀察的MWC概念股。

MWC將登場，法人看好可望帶動智慧手機、AR／VR、5G、電競等應用題材， 隨著開展時間逼近，相關受惠族群可望吸引買盤提前進場卡位。