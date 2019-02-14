英業達1月營收454億元 優於預期

2019-02-14 18:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



英業達今日公布2019年1月營收為454億元，月減3.29%，年增24.81%，在淡季中的表現略優於預期，主要是伺服器與筆電的出貨，比預期好，法人預估，英業達2月將是今年營收谷底，3月將是第1季表現最好的一個月。

英業達原本預期，2019第1季筆電與伺服器的營收將季減15%，現在看起來會比較好，季減幅度縮小。由於2月有農曆假期因素，使得營收會較1月進一步下滑，但3月營收將會回升，至於智慧裝置產品的營收，要到下半年才會比較好。

英業達2018年第4季營收比重，筆電占46%、伺服器35%、智慧裝置18%、太陽能1%。伺服器受到遷廠，以及提早拉貨的影響，使得去年第4季的伺服器營收季減10%。

英業達2018年營收比重，筆電占45%、伺服器37%、智慧裝置17%、太陽能1%。2018年筆電成長優於預期，年增10%，因為2018年較多中高階商用機種。2018伺服器也成長強勁。智慧裝置僅微幅成長，法人表示，雖然AirPods還是成長，但舊客戶Fitbit等成長性較弱。

展望2019年，預期筆電營收及出貨量將與2018年持平。雖然2019年中低階筆電機種將為主流，但2019第1季英業達有些中高階機種的訂單開始復甦。

在2019年的伺服器方面，因應貿易戰，英業達產線遷移已經完成，該公司來自惠普及戴爾等品牌伺服器訂單，本來就在休士頓/墨西哥組裝廠；而出到美國的資料中心訂單，以前在上海生產，現在都移回台灣（約佔伺服器營收20%至25%）。

法人認為，2019年英業達來自品牌伺服器客戶成長性還是很弱，白牌客戶成長性較佳，預估年成長10%至15%，特別看好美系如Google及亞馬遜的訂單有增加，陸系客戶即BAT也是成長。

2018年英業達來自陸系伺服器客戶的成長性，大於美系客戶，法人預估，2019年還會是這樣，2019年英業達會有較多訂單來自於騰訊、百度等5G前置期的產品，至於原先阿里巴巴在中國境外的訂單，2019年將轉弱。法人預估，英業達2019年整體伺服器營收將成長3%至5%。