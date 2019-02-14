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開放股票盤中零股交易 最快明年上路

2019-02-14 18:15經濟日報 記者邱金蘭╱即時報導

金管會證交所研議開放盤中零股交易，朝開放方向，若券商業者有共識，最快明年下半年上路。

券商公會日前建議開放盤中零股交易，金管會證期局副局長蔡麗玲今天表示，公會尚未正式函報。

2016年間在外界建議下，金管會曾請證交所評估開放盤中零股交易可行性，但當時券商擔心跟平常的交易混淆，使得錯單、違約及交割風險增加；且券商要修改資訊系統，營業員要處理盤中零股交易，增加成本，當時券商反對，所以沒有定論。

蔡麗玲表示，為使投資人可以盤中零股交易，交易所已規劃中，目前仍在研議階段。

她強調，金管會規劃時，會注意市場投入成本、公平性、交易便利，以利市場長遠發展；在此之前，金管會現階段鼓勵投資人透過盤後零股交易，或定期定額買股票。

除此，證交所也洽上市櫃公司，若有意願分割股票，證交所也會協助辦理分割；但到目前為止，沒有聽說有公司要辦理分割。

對於之前券商有意見，為何現在券商公會又提出建議？是否代表券商內部尚未取得共識？蔡麗玲說，要證交所再去溝通。

金管會也請證交所進行研議，蔡麗玲表示，2016年間外界建議，有些股票高價，希望投資人參與門檻增加，有思考開放盤中零股交易，但當時有業者質疑，所以請證交所再研究。

至於何時研究完成？她表示，若與公會取得共識，系統方面，可能等逐筆交易系統完成後，若願意的話，我們希望朝開放（盤中零股交易）方向，若仍有券商有疑慮，可自行決定是否辦理這項交易，因量不多，所以券商也要考慮成本。

屆時，盤中零股交易，與現行千股為主的交易會切割，可能會有不同下單系統，不過，蔡麗玲強調，相關細節及架構，都要等證交所研議出來。

她表示，一定要先有共識，若開放架構確立，會請證交所儘快推動，最快明年下半年應可上路。

證交所金管會
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