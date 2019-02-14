國巨1月營收47.75億元 年增35%

2019-02-14 16:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李娟萍 ╱即時報導



國巨(2327)今(14)日公布1月合併淨營收(含併購普思)，為47.75億元，單月營收較去年同期增加35%，並較上月增加5.3%。

因中美貿易爭端的不確定性仍未告一段落，中國區主要經銷商仍在進行庫存調整、上游客戶的需求仍顯疲弱，公司在產業淡季期間將繼續調節經銷商進貨，以協助其強化庫存管理，並做好產能規劃及優化客戶服務，為後續終端需求逐步回溫預做準備。

展望未來，國巨持續優化產品組合、提升公司國際競爭力的策略仍不變，公司將兢兢業業保持營運成長動能，對全球景氣及產業前景審慎應對。