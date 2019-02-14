聚陽董座周理平：三大利器讓聚陽成為客戶首選

2019-02-14 16:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李娟萍 ╱即時報導



紡織股后聚陽(1477)董事長周理平今(14)日指出，美國去年底聖誕假期購物季零售業銷售額創下佳績，服裝銷售成績也不錯，有利今年聚陽的主力客戶下單，加上新產能挹助，預期今年有雙位數營收成長，獲利成長幅度將更勝營收。

周理平今日在與媒體新春餐敘時指出，聚陽主力客戶今年在holiday銷售成績皆不錯，根據資料顯示，以前美國民眾的節慶採購禮品，以3C電子產品為主，今年服裝成為美國民眾採購主要項目之一，帶動美國品牌商及通路商holiday季節的銷量。

周理平表示，由於去年底的購物季銷售不錯，帶動主要客戶的下單信心，目前客戶正在下第3季訂單，他「有信心會滿單」。

周理平表示，聚陽每年固定資本支出約3,000萬美元，用於各廠產能的擴充，今年預計增加產能150萬打，全部產能將達1,500萬打，往後每年皆會固定增加10%的產能。

由於主要品牌及通路客戶的下單集中度日益提高，周理平表示，未來將以三大利器因應市場變局，分別是創新(innovation)、資訊(information)及速度(speed)，該公司將加強ODM及材質研發，提供在地化供應鏈服務，並貼近市場，快速反應，相信聚陽將會成為客戶長期合作夥伴的首選。