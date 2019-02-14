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世界先進得格芯8吋廠 營運如虎添翼

2019-02-14 11:32經濟日報 記者張家瑋╱即時報導

格芯營運由盛轉衰，世界先進（5347）買下新加坡8吋廠，營運聲勢卻是一路看漲。法人指出，受惠車用工控需求持續強勁，帶動國際IDM轉單持續成長，8吋產能持續保持緊俏，產能取得不易，世界先進與格芯交易相當划算實惠，長線維持強勁成長動能。

世界先進斥資2.36億美元買下格芯新加坡Fab 3E 8吋晶圓廠，月產能3.5萬片，交割日為2019年12月31日，該廠僅保留MEMS的IP與業務，其他部分將花費一年時間轉換客戶與製程。

法人指出，由於該廠為邏輯IC廠，有別於世界先進前三座都是由Dram廠轉換，因此廠房及機器調整較快，加上該廠最大產能推估可由3.5萬片擴充至6至7萬片，將為世界先進2021年挹注長線成長主要動能。

就供給面而言，台積電宣布將在南科六廠旁新建一座8吋廠，聯電計畫今年擴充蘇州和艦1萬片8吋產能，且中國有少數8吋廠新廠投資案，不過由於2003至2017年間半導體產業幾乎未再有8吋新廠產生，加上近年歐美IDM廠持續退出6、8吋晶圓製造，因此供給面仍持續受限。

需求面部分，在電動車對電池轉換效率需求持續提升下，MOSFET價格仍持續維持高檔，帶動國際IDM大廠對MOSFET等釋單持續增加，另外，無線充電、物聯網、車用等新應用，帶電源管理IC元件需求增加，法人預估世界先進的產能利用率可將持續維持在100%左右的水準至年底。

晶圓廠新加坡
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