鴻海拚成長 今年三大面向前進

2019-02-14 11:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



鴻海集團（2317）今（14）日舉行開工典禮，由副總裁暨亞太電信董事長呂芳銘擔任主祭，展望今年，呂芳銘指出，今年目標就是鴻海愛心嘉年華上春聯所點出的方向，朝三大面向「製造為基底、科技為根本以及集團要成長」前進。

鴻海集團今日在土城總部舉行開工祈福典禮，集團總裁郭台銘未現身，由呂芳銘代為主祭。對於今年集團目標，呂芳銘以今年愛心嘉年華春聯為依歸，點出集團三大方向。

鴻海集團今年對聯上聯為「六兆豐業何懼狂風巨浪足立製造開拓新疆土」、下聯則是「八方好漢更懷鴻韜偉略掌握科技豪情戰未來」，至於橫批為「人工智慧連雲網」。

首先為「製造為基底」，呂芳銘解釋，每年鴻海對聯都是郭董花心思所想，上聯6兆豐業是集團基礎，但大環境今年是驚滔駭浪，不過，製造是鴻海的基礎，公司不會放棄。

其次則為「科技為根本」，鴻海集團近年佈局雲移物大智網及機器人領域，從產品面向來看，也可區分為八大智慧生活，甚至是工業互聯網、 8K5G等前瞻技術。

呂芳銘表示，這些新事業都需要時間醞釀，不是短期就能看的到成果，鴻海從2012年前就開始佈局這些領域，科技的基礎是集團的重點。

鴻海近年在新領域陸續有高速運算（HPC）、「霧小腦」（應用於工業互聯網）以及8K5G終端產品面世;至於對聯橫批為「人工智慧連雲網」，也可看出鴻海今年重點在大數據、AI等佈局。

呂芳銘強調，鴻海今年還是要開拓疆土，拚未來新的數位經濟機會，今年集團還是要力拼成長。總結來看，今年三大面向是「製造為基底、科技為根本以及集團要成長」。

對於郭董連續三年缺席開工典禮，呂芳銘強調，都是出去拚事業，台灣有業務就留在台灣，該在美國、大陸征戰的也都去打拼，「郭董是過年期間就出去拚事業了」。

呂芳銘也趁機跟外界喊話，邀請各路好漢加入鴻海，尤其在大數據、AI及八大智慧領域，包含教育生活、社交生活、娛樂生活、安全生活、健康生活，甚至是金融交通等新事業。