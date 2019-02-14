大盤進入換手整理 法人建議兩種萬點操作術

2019-02-14 09:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李娟萍 ╱即時報導



台股豬年開出紅盤，受到春節美股上漲帶動，今天一開盤即大漲127點，再度衝破萬點來到10059點。 聯合報系資料照／記者余承翰攝影 分享 facebook 美中貿易談判樂觀且美國1月消費者物價指數（CPI）數據良好，激勵美股全面上揚。台股今（14）日開平盤，指標股台積電、國巨、環球晶有漲多拉回的現象，台股在2月農曆年開盤後震盪向上，短線上漲1.69%，進入籌碼換手整理階段。

法人分析，2月台股開紅盤，主因是美股短線強勢，以及基本面利空鈍化。中美貿易戰未再現壞消息，昨（13）日川普表示如果美中接近達成貿易協議，他會考慮將協議期限，由3月1日往後延一點，他也告訴記者：「我們在中國的談判非常順利。」帶動投資氛圍轉佳。

不過，主計處下修2019年經濟成長2.27%，較去年11月預測值2.41%下修0.14個百分點，主因是全球經濟成長不確定性升高，影響台灣內需及出口表現，基本面仍有隱憂。

法人認為，中美貿易戰放話、聯邦政府停擺等重大市場消息，真正反應在台股的只有「美股漲跌」與「外資進出」，OTC小型股是目前的投資主流，題材是轉機，對營運利空反應有限，量價失控才是真正風險，未來數日許多大漲個股，可能會出現爆量震盪拉回（或順勢洗盤）。

群益投顧指出，加權指數在萬點之上，現行操作術有二，一是個股多空重於指數震盪，指數往上造成類股輪動與排擠，多頭者續抱。二是高檔震盪與空頭者，宜逢高調節。