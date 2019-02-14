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中民投債券爆雷 法人：今年宜避開有問題的陸企

2019-02-14 08:53經濟日報 記者李娟萍╱即時報導

中民投旗下一檔債券，在新春首個交易日就大跌30%。法人預期，中國大陸企業今年可能...
中民投旗下一檔債券，在新春首個交易日就大跌30%。法人預期，中國大陸企業今年可能面臨違約狀況。 圖／Ingimage
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中國民生投資集團（中民投）旗下一檔債券，在周一新春首個交易日大跌30%，盤中兩度臨時停牌，接著又發出公告，在上海證券交易所發行的上市債券全部暫停競價交易。

根據新浪財經等陸媒報導，自去年下半年開始，中民投數度傳出資金緊張消息，最近幾期債券都在最後時刻才兌付，1月29日更一度出現「技術性違約」，未能如期贖回規模30億元人民幣（約138.2億元台幣）的到期債券，原應在當天16時最後期限前兌付的款項，拖到17時左右才到帳。

中民投是中國境內一家民營的投資集團，涉及行業包括可再生能源和房地產等。據去年11月的債券募集說明書，該公司由59家非國有公司聯合設立，於2014年獲營業執照。

據悉，該公司共有533億元人民幣存續債券，其中，大部份將於今年到期。

針對此一訊息，法人表示，因爲中民投只有發一檔規模很小的海外債券，對海外債影響不大，海外債市因而沒什麼反應。

之前市場擔心，中民投1月29日未還的錢，後來也還了，法人表示，中民投集團因到處投資，資金最近被軋得頗緊，加上該公司的境內債陸續到期，資金周轉將比較辛苦。

法人預期，中國大陸企業今年可能面臨違約狀況，境內債違約率預估約1%，和日本ㄧ樣。如擬投資中國海外債券，建議持有違約率最低、債信最穩定的房地產債。至於工業產業債，宜小心避開有問題的企業。

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