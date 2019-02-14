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今日台股盤前重點掃描

2019-02-14 07:11經濟日報 記者徐睦鈞╱即時報導

一、川普：考慮延長貿易戰休兵期限

美國總統川普12日指出，若美、中接近達成貿易協議，他會考慮延長美中貿易戰的休兵期限；川普也表示，期待在某個時間點會見中國大陸國家主席習近平。全球股市受此樂觀氛圍帶動，美股三大指數12日均寫下本月來最大單日漲幅，13日早盤繼續上攻；日韓股市與陸股、歐股13日同步走揚。

二、台股人氣回籠 大戶現蹤

權值股昨（13）日休兵，集中市場漲勢暫歇，但整體上市櫃量能仍衝上1,862億元，是金豬年開紅盤以來最大，並連續三個交易日量能超過1,600億元，站穩千億元大關，櫃買昨日成交量更衝到479億元，虎尾幫、嘉義幫等主力大戶也現蹤，凸顯人氣回籠。

三、外資：國巨3月公布股利 股息34-42元

被動元件大廠華新科（2492）公布1月營收優於預期，國巨13日跟漲、加上高殖利率題材發酵，終場大漲8%作收。外資摩根士丹利最新報告指出，國巨將出爐的1月營收也有機會優於預期，並預測國巨在3月中發布年報及股利政策，潛在派發股息估34元至42元。

四、台塑四寶營收 中止連四跌

受惠農曆年前的備貨效應，「台塑四寶」營運破底翻！昨（13）日公布四家公司元月合計營收1,381億元，雖比去年同期衰退8.9%，但比起去年12月逆勢成長2.6%，中止營收「連四跌」，表現略優於預期。

五、仁康擬併盛弘 拚赴港上市

國際基金KKR旗下仁康投資（SinoCare）執行長楊弘仁，為做大旗下醫療事業規模，擬整併收購國內上市櫃盛弘醫藥和敏盛醫療體系，再協助輔導揮軍國際市場，預計仁康投資規劃2021年在香港上市。業界指出，若敏盛獲仁康整併並在港掛牌，可望寫下台灣醫院在資本市場上市的首例。

六、小米將秀新機 供應鏈樂

小米董事長雷軍昨（13）日在微博公布，內部代號「戰鬥天使」的小米9新機，將在20日發表，20日也是三星發表年度旗艦機Galaxy S10系列的日子，讓世界行動通訊大會（MWC）開展前先發表的旗艦機又多了一款。

七、散裝航運 法人保守看

國際散裝航運市場受淡水河谷礦災、巴西減少出口至中國鐵礦砂數量等因素影響，加上中國恢復對美國進口黃豆的事件未如預期發酵下，法人機構對未來一季的運價走勢看法轉趨保守，將散裝航運產業評等下調至「中立」。

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