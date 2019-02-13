12家實體補教業者整合宣布將IPO 補教股再添新兵

2019-02-13 19:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



整合國內12家補教業者的亞洲教育平台將走上資本市場，今（）日與台新證券簽訂股票上市櫃輔導契約，將為教育領域及資本市場再添新血。亞洲教育平台以台灣升學補習班為主，並以補教界一線品牌名師作為核心，有別於目前不少補教股走借殼上市的模式登陸資本市場，公司表示，希望吸引更多優質補習班加入並共享資源提升綜效，加速擴大O2O虛實整合的新商業模式，將教育市場導向M型化發展。

亞洲教育平台的母公司為三貝德，該公司表示，亞洲教育平台是希望藉由資本市場的力量推動台灣教育產業的轉型和擴張，讓「補教文化業」持續創新成長及永續經營。台灣面臨少子化的浪潮，父母對於教育更加重視，願意負擔較高的教育經費提供子女更優質的學習環境，以成就更好的生涯發展。因此，藉由補習教育來增強升學能力，以因應教改政策的多變已逐漸成為主流。

亞洲教育平台目前已迅速整合12家補習班，共45個營運據點，包括北部地區的新北詹浩文教 、台北學盟文教 、桃園台大文教、新竹臺師文教 、新竹希格瑪文教等，中部地區則有華薪文教 、嘉義識學文教．李揚教育，南部地區的哈佛文教、泛亞文教 、翔宇文教等，皆為實體補習班，另外也提供學生線上（online）名師直播、錄播、解題等數位課程，並結合線下（offline）實體補習班名師面對面的講授課程。