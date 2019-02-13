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補教成台股新勢力 陳立數學、芝麻街美語走上資本市場

2019-02-13 19:48經濟日報 記者嚴雅芳╱即時報導

在少子化浪潮下，父母更願意花錢在孩子的教育上，補教文化業近年成為投資市場上崛起的新勢力。補教業者表示，華人望子成龍的傳統觀念深厚，寵子經濟力抗少子化的威脅，是補教市場能屹立不搖的關鍵。另一方面，少子化也帶動了補教業的整併風潮，並成為補教業走上資本市場的重要因素。

目前台股中的補教族群包括以數位教育產品起家的三貝德，一度成為文創股的股王，目前股價也仍在150元之上。三貝德以數位學習課程和線上家教媒合平台為主要業務，另外，旗下的亞洲教育大平台則以實體補習班為主，並開設補教界品牌名師課程。三貝德去年營運表現亮眼，前三季每股純益達8.16元。

另外，一手創辦陳立數學到陳立教育的陳明俊，目前是上市公司卓越的董事長，透過借殼掛牌將知名補習班陳立數學推上資本市場，股價也在近百元。

陳立教育在台灣補教市場已達30年的歷史，近年也結合實體補習輔導與線上服務複習，自高中部向下架構K-12（幼兒園至高中）教育系統，目前於全台共15所分校已陸續架構國高中及國小班系。

同樣借殼掛牌的新華泰富旗下則有名氣響叮噹的台灣芝麻街美語。新華泰富前身為華韡電子，公司去年股東會更名為「新華泰富」，且已在2017年底收購台灣芝麻街美語100%股權，目前在兩岸有103家據點。

此外，新華泰富在去年第4季完成收購聚焦國高中教育為主的龍邑文教機構，龍邑文教為台北地區型精緻補習班，聚焦國、高中全科教育體系，整併有助新華成為K-12實體補習班教育體系。

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