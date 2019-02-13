散戶人氣回籠 櫃買漲勢強過集中市場

2019-02-13 19:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王奐敏 ╱即時報導



櫃買指數連四紅，且成交量不斷增加，13日更衝到516億元，漲勢1.0%也明顯強過集中市場的下跌0.1%。法人指出，美股續走多頭，加上國際上各不確定因素緩解，外資歸隊，開紅盤以來連三日買超櫃買市場達118億元，內資也勇於進場，之前已跌深、籌碼乾淨的櫃買指數反彈更具力道。

德信證券台股策略分析師林信富認為，主要是櫃買指數之前比加權指數跌得更深，加上籌碼較為乾淨，反彈幅度更劇烈。此外，過年前因為國際變數多，1月初大盤還破底，市場較為戒慎恐懼。過年後國際股市穩定，外資歸隊，市場情緒不悲觀，過年前減持部位的內資除了順勢回補，也比較敢押重一點。

保德信金滿意基金經理人朱冠華表示，相較於加權指數終止連三紅，小跌0.1%作收，櫃買指數則是氣勢如虹，接連四天上漲收紅，今年來漲幅已直逼9%，顯見年初想像行情持續發酵，加持中小型股活跳跳。

朱冠華認為，眼見融資餘額開始回升，散戶人氣逐漸回籠，易受資金追捧的中小型股率先表態，尤其是具有業績成長題材及跌深反彈行情的個股，更是引領盤勢上攻的主力，在買氣升溫的帶動下，中小型股將在第1季仍有表現空間，並將扮演多頭續航的關鍵角色。