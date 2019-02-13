五場公司治理宣導會 3月4日北中南開跑

2019-02-13 19:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



台灣證券交易所表示，第六屆公司治理評鑑已發布新的評鑑指標及計分方式，為推動各公司掌握內容，3月4日起將協同櫃買中心，於新竹、台中、高雄及台北舉辦五場次「108年度公司治理評鑑宣導會」，鼓勵有興趣者報名。

證交所表示，第六屆公司治理評鑑，遵循金管會發布的「新版公司治理藍圖（2018～2020）」，目標更強化質化評鑑，提高給分差異，並新增問卷發送以蒐集多元意見。總計本屆新增四項指標、剔除四項指標、修正13項指標，並調整八項指標的題型。

包括強化質化指標方面，訴求「實際落實情形」為評核重點，其內容除了訂定具體政策，還需落實或執行達到一定條件，並加以揭露才能得分。

此外，透過「分級給分題」如：「設置公司治理主管，負責公司治理相關事務，並說明職權範圍、當年度業務執行重點及進修情形，構面內可得分；若該主管非由公司其他職位人員兼任，則可額外加分」等，期望依執行程度或採行公司治理措施的差異程度，增加鼓勵效果。

證交所表示，本次宣導會將加強說明評鑑指標修正重點，搭配釋例方式說明評鑑指南，同時針對107年的「新版公司治理藍圖」與「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」等重要措施說明，強化各公司對董事會組織職能與股務作業應注意事項的了解。

公司治理評鑑自103年實施迄今，逐漸獲得台股公司重視，並獲得國外機構肯定。而自證交所發布本輪宣導會資訊以來，報名人數已將近2,000人，參與熱烈，提醒各公司把握最後報名機會。