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旭隼元月營收10.87億元 年增16.5%

2019-02-13 18:55經濟日報 記者張義宮╱即時報導

不斷電系統（UPS）股王旭隼（6409）元月營收10.87億元，月增10.1%、年增16.5%，成長主要是客戶穩定增加委外訂單；旭隼新廠的大陸中山廠預定在本季進入投產，成為今後擴大接單有力的據點。

旭隼表示，元月營收在月增、年增均超過二位數，可以穩定成長來形容。2018年營收年增二位數，關鍵在於UPS產業持續成長，國際品牌大廠ODM持續增加，及開發新客戶等的助益；2018年營收達114.07億元，年增15.6%，元月業績增長的因素，跟去年的成長的背景很相近。

第1季旭隼在大陸中山廠的新產能預計開出，挹注業績成長可期，產能可因應今後五年的訂單增加需求，既有深圳廠以生產高端UPS產品為主，中山廠則以量化的製品為主軸，廠房面積是深圳廠的二倍大，形成分工及互補效益。

全球UPS產業年產值高達千億美元，在應用面及需求面增加的挹注，成為旭隼業績向上的基本動能，並在全球前十大UPS品牌的有多達四家是旭隼客戶，ODM委外穩定增加；旭隼也在全球市場開拓新的客戶，同時將客源分散化來降低風險，均是去年交出業績好成績的要素。

旭隼是全球中小型UPS代工龍頭，在UPS產業有舉足輕重的地位，專注在ODM、不做品牌，不跟客戶做業績競爭，受到全球當地市場主力經銷商亦或品牌大廠的好評；加上UPS產品具有少量多樣化的特色，旭隼有自動化生產性高的競爭優勢，符合客戶的需求，成為業績向上的助力。

2018年前三季旭隼稅後純益13.49億元，每股純益17.26元，已接近2017年全年的EPS水準；2018年在「營收、稅後純益、EPS」三項均再創新猷可期。

旭隼UPS營收
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