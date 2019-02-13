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力達1月營收年減25.6% 螺桿機比重首度超越五成

2019-02-13 18:33經濟日報 記者宋健生╱即時報導

中國高階通用型空氣壓縮機製造大廠力達-KY（4552），今（13）日自結1月合併營收4.67億元，月減2.8%、年減25.6%，主要受美中貿易摩擦影響，導致民間企業投資觀望氣氛濃厚所致。

不過，力達表示，1、2月雖適逢農曆春節假期，工作天數較少，但仍維持一定出貨量，其中節能高效產品持續滲透市場需求，1月螺桿機比重正式超越五成。

三大產品活塞機、螺桿機、渦旋機分別占33.5%、51%及13.2%，力達強調，集團有信心今年可持續拓展螺桿機及渦漩機的出貨比重，以提升市場競爭力及獲利。

力達指出，螺桿機日漸普及化，從大馬力、特殊規格，到小馬力的經濟款，因此研發及推廣仍是集團今年首要任務。

在研發上，為實現提高生產效率、降低成本的目的，螺桿主機自製進度，今年30匹小型馬力的型號已能全部自製，在品質及良率上通過行業評鑑高標準測試，且同步展開50匹馬力型號的逐步量產。

此外，除了既有熱銷的F系列，今年預計再增添e系列螺桿機產品開發，實現產品多樣化目標。

在業務推廣部分，配合行業調整期，進行近70家大型經銷商的汰弱留強，提高銷售質量，並依照原材料價格走勢及銷售端反饋，進行年度產品價格檢視及調降，平均降幅約5%。

力達表示，因應空壓機行業的服務日益受到重視，未來將增加主推高單價機種銷售的整合配套式服務範圍，力求減少美中貿易戰所造成的行業影響。

中國內需經濟受到美中貿易摩擦影響較大，中國1月份官方製造業採購經理人指數（PMI）持續下降為49.5，民間企業投資觀望氣氛濃，對於工業及製造業的生產設備升級及添購較為保守。

對此，力達說，工業製造行業型態通常第1季為傳統淡季，接著逐季回溫，在基本行業生產運作及自動化生產設備需汰換下，剛性需求仍然存在。

面對產業競爭及貿易戰影響，力達除了穩健本業、力求創新外，也將持續推動力達新工業園區的建廠進度，以求未來整合提升生產效率，增添新營運產能。

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