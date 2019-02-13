牧德總經理陳復生：擬配息27元

2019-02-13 15:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ╱即時報導



PCB相關AOI檢測廠商牧德（3563）今（13）日召開法說會公布去年每股獲利超過三個股本，牧德總經理陳復生在法說會開場強調，在董事會敲定預計對去年獲利來配息27元；牧德歷年都將九成獲利回饋股東。

陳復生提到，牧德幾乎九成獲利配息給股東、回饋投資者，其餘則是保留盈餘公積。

陳復生也強調，過往四年，牧德統計，配息公布當天的現金殖利率約為81.2%、7.14%、3%以及6.63%，牧德在配息與殖利率表現來看是一家營運優質的公司。