台塑四寶元月營收破底翻！較上個月逆勢增2.6%

2019-02-13 14:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 曾仁凱 ╱即時報導



受惠農曆年前的備貨效應，「台塑四寶」營運破底翻！今（13）日公布四家公司1月合計營收1,381億元，雖比去年同期衰退8.8%，但比起去年12月逆勢成長2.6%，表現略優於預期。

台塑今日公布元月營收195億元，月增7.5%，年增1.8%，為台塑四寶中唯一元月營收比去年同期成長的公司。主要原因為今年元月原油價格止跌回穩，加上節前備貨，以及包裝材及印度PVC需求旺季，客戶回補庫存。

南亞的電子材料及聚酯產品，同樣受惠客戶庫存水位已低，因應春節後訂單進行備料，使銷售量增加，營收成長。元月營收249.94億元，年減14.3%，但比去年12月逆勢小增0.7%。

台塑化則因為去年12月有部份外銷產品受船期因素遞延至今年初出貨。元月營收618.42億元，年減10.9%，但比去年12月逆勢增加3.5%。

台化元月營收317.87億元，同樣與去年12月持平，年減5.9%。

去年底美中貿易戰烏雲籠罩，國際油價暴跌，台塑四寶去年第4季營運急凍，獲利大幅縮水逾九成；今年初緊張情勢已稍見緩和，四寶營收提前回溫。

由於2月碰到農曆春節長假，工作天數較少，預料台塑四寶本月營收將下滑。不過包括南亞董事長吳嘉昭、台化副董事長洪福源皆看好社會庫存偏低、加上庫存回補效應，3月以後石化原料市場應該有轉機。