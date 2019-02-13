缺貨概念股重掌多方兵符 被動元件、矽晶圓族群大漲

2019-02-13 10:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ╱即時報導



台股農歷年後以來，指數連續大漲並重新登上萬點關卡之下，今（13）日盤面由去年紅極一時的缺貨概念股被動元件股及矽晶圓股重掌多方兵符，盤中被動元件指標股之一的華新科（2492）股價漲幅一度攻上漲停板，國巨也上漲逾6%；另外，矽晶圓股的合晶股價也一度逼近漲停板，二大類股股表現相當強勢。

台股年後開紅盤以來，指數強勢上漲，盤面先前由今年基本面較為明朗的5G相關個股領兵，不過，相關個股股價短線漲多，再加上指數拉升，也牽動漲幅落後的族群出現落後補漲走勢，今日則是由被動元件股及矽晶圓股表現最為強勢。

被動元件股中的華新科，股價一度攻上漲停板，漲停價來到198.5元，是去年12月初以來波段新高，華新科大漲也帶動類股漲勢，其中，被動元件股龍頭國巨，盤中漲幅也一度逾7%、股價盤中高點來到381元，同樣也是去年12月以來波段新高，其餘被動元件股，包括奇力新、禾伸堂及信昌電盤中漲幅也都在7%左右水準。

此外，在矽晶圓方面，漲幅最強則是合晶，主要由於該公司主力生產8寸產品，今年市場供需相對穩健，盤中合晶漲幅一度逾9%，股價逼近漲停價。

此外，包括環球晶、中美晶及台勝科盤中漲幅也都在3~6%之間。