外資單日買超130.48億 最愛這十檔

2019-02-11 17:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



台股金豬年開紅盤，在權王台積電（2330）、股王大立光領軍下，重返萬點，終場收在10004.25點，三大法人中僅投信小賣超，外資則是買超130.48億元，統計外資買超前十大中，買超元大滬深300正2最多，達38432張；台積電以29546張居次，第三名則是群創，買超19525張。

台股今（11）日開紅盤，在台積電、大立光領軍下，一開盤就攻上萬點關卡，盤中最高衝達10065.52點，大漲133點，最低則是9988.83點，終場以10004.25點作收，上漲71.99點，成交1319.69億元；統計三大法人合計買超買超148.73億元，尤以外資買超居冠，外資及陸資（不含外資自營商）買超130.48億元，投信賣超1.17億元，自營商買超（合計）19.42億元，其中自營商（自行買賣）買超7.6億元，自營商（避險）買超11.82億元。

外資買盤回流，繼農曆年前封關小買超之後，今日買超金額放大，統計買超前十大個股包括，元大滬深300正2、台積電、群創、富邦上証正２、國泰中國A50正2、光寶科、欣興、仁寶、聯發科、宏碁等。

買超前十一到二十名則是奇鋐、如興、永豐金、中鋼、上海商銀、玉山金、華通、合庫金、緯創、統一等；以外資買超標的來看，涵蓋電子、傳產及金融股等權值股及龍頭股。

台積電在封關前遭外資連續2天賣超之後，今日高居買超第二名；另外，外資買超大立光160張，連續3天買超；鴻海則獲外資買超2151張，終止連二賣。