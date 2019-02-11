如興公布重大訊息 12日暫停交易

2019-02-11 17:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



台灣證券交易所表示，如興（4414）因有重大訊息公布，明天普通股將暫停交易一天。

如興向證交所申請重大訊息公布，依規定其普通股明（12）天起暫停交易，待如興公布前開重大訊息後，再申請恢復交易。