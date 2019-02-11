台股漲破萬點 今年以來吸金逾20億美元

2019-02-11 17:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李娟萍 ╱即時報導



春節期間，國際股市多頭行情延燒，帶動台股年後開出紅盤，一舉突破萬點大關。

法人觀察近期資金流向，新興亞股連續第5周流入，且在春節前一周更是強力吸金30.3億美元，台股今年以來，吸金逾20億美元流入，也扭轉資金流出狀況。

中國信託投信表示，美國近期公布非農就業、製造業數據優於預期，美股持續暢旺，美國聯準會接連鴿派的訊號，也使市場對今年升息的預期逐漸降低，引領風險偏好資金抬頭。

面對美國升息壓力放緩、通膨降溫，上週印度也率先開出降息的第一槍，預估其他亞洲國家可能相繼舉起鴿派旗幟，有助於刺激國內經濟成長，也將有利吸引回流新興亞洲市場。

接下來關注的焦點將在於美中貿易戰進度，本周（2/14-15）美方將派代表前往北京進行第二度協商，而中國持續釋出善意下，雖川習會3/1前會面機率低，但維持貿易戰將持續往正向發展可能性提高。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏說，台股在農曆年封關期間（1/31~2/8），以科技股為主的費城半導體指數、那斯達克指數分別大漲5.35%、3.84%，漲勢最為強勁，有利於台股年後的紅盤氣勢。產業焦點方面，建議關注原物料相關企業補庫存效應，及1月企業營收公布狀況，將關乎台股春節續漲動能。

周俊宏並提到，農曆期間，首開好消息的則是電子龍頭大立光，其公布1月營收優於預期，有助於半導體及相關供應鏈類股表現；連假後，上市櫃法說密集登場，陸續於15日前公布業績，而營收相對樂觀的產業將是目前選股焦點，持續看好電動車、5G、自行車、紡織、營建等產業。