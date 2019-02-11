聯茂1月營收19.06億元 月增10.9%

2019-02-11 16:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ╱即時報導



銅箔基板廠商聯茂（6231）今（11）日公布民國108年1月營收19.06億元，月成長約10.9%，是近五個月高檔。

聯茂1月營收較去年同期20.81億元相比，則衰退約8.4%，但仍是至少近五年同期的次高表現。