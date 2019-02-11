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2019諸事大吉 黎方國：台股第1季易漲難跌

2019-02-11 11:45經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

台股今（11）日開紅盤交易，統一證券特別舉行迎財神．跳加官活動，台股今日開盤也一舉衝上萬點。統一證券去（2018）年底舉辦投資展望會即一直看好台股，統一投顧董事長黎方國表示，目前看好台股方向不變，尤其是1月全球投資市場走揚，更代表今年投資展望佳，除今日開紅盤收高之外，台股第1季也往往是易漲難跌。

黎方國去年即對於中美貿易戰有樂觀看法，當原本許多投資機構已把中美貿易戰影響經濟發展的數據調降後，一旦情勢轉佳將扭轉這些評等，也會為股市帶來激勵，所以，黎方國去年喊出看好台股時，在當時多家券商投資展望一片看壞中，確實是難得見到的看法。如今台股登上萬點，中美貿易談判轉向樂觀，陸續證實黎方國看法。

黎方國今日表示，台股過往在第1季呈現易漲難跌局面，今（2019）年應該也不例外，除了今日開紅盤攀上萬點之外，後續可望再挑戰半年線10,200點及年線10,500點；今年下半年可能還會出現一批看好「卡位」資金，對於今年台股有正面拉抬作用，所以，金豬年股市是「諸事大吉」。

由於中美貿易談判轉向正面、美國聯準會鴿派居上風、台積電ADR在過年期間大漲4%及大立光（3008）1月營收已止跌，對於今天開紅盤具激勵作用之外。黎方國也說，1月得費城半導體指數漲幅是31年來少見，全球更有33種投資資產在1月上漲也是百年少見，也代表今年投資市場可望看俏。

統一投顧董事長黎方國表示，目前看好台股方向不變，尤其是1月全球投資市場走揚，更代...
統一投顧董事長黎方國表示，目前看好台股方向不變，尤其是1月全球投資市場走揚，更代表今年投資展望佳，除今日開紅盤收高之外，台股第1季也往往是易漲難跌。聯合報系資料照
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